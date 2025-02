El mensaje de Pellegrini a Maresca: "Nos encontraremos en la final"

Sevilla/Manuel Pellegrini, en la previa del Getafe-Betis, ha analizado el sorteo de la Conference League, en el que los verdiblancos han evitado al Chelsea y se medirán al Vitoria Guimaraes.

Incluso, el chileno ha desvelado que le mandó un mensaje a Maresca -mantienen una buena relación- tras dicho sorteo: "Le mandé un mensaje y le dije que nos encontraremos en la final. Los partidos no se pueden creer que están ganados antes de tiempo. Hay que hacer antes buenos partidos ante rivales complicados".

"Me daba igual cuál fuera el rival. Ojalá no hubiera sido el Chelsea por la amistad que tengo con Maresca. Si nos vemos en la final, mejor. Son dos rivales complicados. No va a ser fácil. Estamos centrados ahora en el Getafe y el Real Madrid y nos centraremos en esa clasificación", agregó al respecto Pellegrini.

"Quedan 14 partidos en los que hay que demostrar que queremos clasificarnos para Europa por quinta vez" — Manuel Pellegrini - Entrenador del Betis

Eso sí, el preparador santiaguino dejó claro que el foco está puesto ahora en la Liga, antes de encarar la primera cita de las dos ante el Vitoria: "Yo no creo que sea más suerte o menos suerte. Nos tocó el Manchester United, ellos establecieron una diferencia importante, pero los partidos fueron parejos. Luego, el Eintracht nos eliminó en la prórroga y fue campeón. Trato siempre de que el equipo juegue lo mejor posible. Si damos un rendimiento alto tendremos posibilidades de clasificarnos. No estamos ni confiados ni asustados. Pero vamos a centrarnos en estos dos partidos de Liga y después en el Vitoria, no pensamos en cuartos o semis ni en el dinero ni en nada que no concierne a la parte deportiva".

Por ello, Pellegrini se centra ya en el Coliseum: "Va a ser siempre un rival difícil. Tiene un estilo de juego bien definido. Juegan en su campo y tienen buenos jugadores. Hay que ir fuerte defensivamente y creativamente para ganar este partido". Y es que el chileno tiene en mente volver a clasificar al Betis para jugar competición europea: "Quedan 42 puntos. Cada partido es como una final. Hay siete u ocho equipos con una diferencia de puntos muy cercana. Tenemos 14 partidos en los que hay que intentar demostrar que queremos volver a clasificarnos para Europa sabiendo que tenemos el día jueves la Conference. El objetivo al principio de la temporada es el más ambicioso. Al plantel le inculcamos ambición y exigencia personal. Llevamos todo el año peleando por los puestos europeos, nunca hemos estado alejados. Quedan 14 partidos y hay que demostrar en el campo que podemos lograr el objetivo europeo por quinta vez".