La millonada que pide el Betis para la salida de Jesús Rodríguez

SEVILLA/Jesús Rodríguez afrontó este sábado el segundo partido de la Eurocopa Sub-21 con España ante Rumanía (en el que jugó algunos minutos en la segunda parte) después de que en el primero de los choques no tuviese participación. Mientras tanto, su salida sigue siendo uno de los puntos calientes del mercado de fichajes del Betis (que aún no ha comenzado oficialmente), que ya ha dado algún que otro paso en firme hacia una mejoría en la plantilla. En las últimas horas ha trascendido el interés del Aston Villa de Monchi, que ha comenzado los contactos con el Betis para poder llegar a un acuerdo en el traspaso del extremo izquierdo. Marcus Rashford vuelve al Manchester United tras la cesión y su futuro es una incógnita, por eso en Birmingham quieren reforzar esa posición.

Ante tal cuestión, tal y como ha podido conocer Diario de Sevilla, el conjunto de La Palmera habría respondido con una cifra bastante importante para que se pueda sellar la operación. Tienen claroque no van a malvender a Jesús. Una cifra cercana a los 30-35 millones de euros sería suficiente, pero se le tendrían que añadir unos complementos que pueden ser tanto de nivel económico en forma de variables. Se ha hablado mucho de la posibilidad de incluir una operación cruzada por algún futbolista. Aquí aparecen dos nombres: el de Álex Moreno, que es el que gana más fuerza para reforzar ese lateral zurdo y el de Barrenechea, un jugador muy del gusto de la planta noble del Villamarín y que vendría para reforzar el centro del campo. Tal y como ha podido conocer este diario, la opción del catalán no se da como 100% imposible en el Betis porque el mundo del fútbol no puede hacerse esto, pero sí que lo imponen como una quimera, ya que el Límite Salarial del equipo de La Palmera no permite tener a dos primeros espadas en esa posición (teniendo en cuenta la llegada de Junior Firpo).

Álex Moreno golpea el balón en un encuentro con el Nottingham Forest. / E.P.

Una distancia complicada

El principal problema de Álex Moreno y uno de los motivos por los que se decidió ir a por Junior Firpo es el del salario. El hispanoamericano va a hacer un esfuerzo económico que, de momento, el catalán no está dispuesto a hacer. Además, se debe tener en cuenta que todavía no se ha oficializado lo de Firpo y en plantilla hay dos jugadores a los que Manu Fajardo y su equipo deben dar salida: Ricardo Rodríguez y Romain Perraud.

Todavía queda mucho mercado para que se puedan efectuar movimientos, pero es una realidad que el Europeo Sub-21 puede jugar un papel fundamental a la hora de acelerar o ralentizar esta operación, ya que el futbolista puede revalorizarse si hace buenas actuaciones con el combinado de Santi Denia.

Jesús Rodríguez, en un encuentro disputado en el Benito Villamarín. / EFE

Otros equipos también le siguen de cerca

La irrupción de Jesús ha sido fantástica y son muchísimos los equipos que le siguen de bastante cerca. El Como lo tiene en su lista, al igual que a Ez Abde, el Chelsea también lo tiene en la mirilla al igual que interesa a equipos como Nápoles o Leipzig.

No es baladí que su valoración en las webs de tasación de futbolistas se ha triplicado en estos últimos meses. Ha pasado de estar tasado en unos 10 millones de euros allá por el mes de enero, a que su nuevo valor sean 30 millones de euros de cara a este verano después de la actualización del 9 de junio en Transfermarkt. Independientemente de lo que termine ocurriendo, de nuevo el gran beneficiado parece que va a ser el Betis: sigue sacando rédito a la gran inversión en cantera y mejora sustancialmente su situación económica cada verano para seguir manteniendo el nivel de la plantilla.