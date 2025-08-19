"Los Molares" o "Los Morales": el error en la camiseta del Betis que homenajea a los pueblos de Sevilla

El Real Betis Balompié lució en el calentamiento contra el Elche CF una camiseta que gustó mucho entre los aficionados. Consistía en un diseño basado en una tipografía de graffiti con varias tonalidades y con los nombres de todos los pueblos de la provincia de Sevilla. tanto por detrás como por delante de la camiseta. De hecho, desde el lunes por la noche estaba ya a la venta en la web oficial del club, pero con el paso de las horas, la camiseta ha sido retirada de la venta.

El principal motivo puede haber sido por un error ortográfico que se ha cometido a la hora de establecer la nomenclatura de la localidad de 'Los Molares'. Tal y como se puede apreciar en la imagen de la prenda que lucieron los protagonistas en el Martínez Valero, lo que ponía en la zona de los hombros, donde se localizaba el nombre de esa localidad, era 'Los Morales'. Un error difícil de apreciar pero que ha levantado algunos comentarios en redes sociales hasta el punto de desaparecer de la venta al público en la web del conjunto bético.

¿Cuál era el precio de la camiseta?

Algunas quejas de los béticos han llegado también por el precio de la misma cuando se hacía una lectura por redes sociales. Su precio es de 54,95 euros, aunque los abonados y socios del programa Soy Bético pueden adquirirla con descuento por 49,46 euros. O al menos era hasta antes de que la retirasen. Lo normal es que realicen una corrección de ese pequeño problema y en un futuro vuelva a salir a la venta.

Como siempre suelen hacer en La Palmera, se refuerza el vínculo con sus aficionados, sobre todo los de la provincia de Sevilla, quienes van a tener que alterar en gran medida su forma de vivir los días que su equipo juega en casa con esa nueva forma de traslado a La Cartuja, que comienza precisamente esta semana. De hecho, las camisetas prepartido siempre han tenido un diseño especial. En el recuerdo queda ya aquella simbólica camiseta con el mapa de Andalucía que también gustó mucho a los aficionados. Con una visita al Villamarín en día de partido bastaba para comprobarlo.