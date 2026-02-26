Músculo o control, la decisión para el derbi

Manuel Pellegrini defiende que esa forma de jugar algo más compacta y retrasada de la que ha sacado réditos en sus últimas salidas contra el Atlético de Madrid y el Mallorca a domicilio es solo una variante de su filosofía natural de juego. Ese cambio llegó tras el 0-5 en Copa frente al cuadro colchonero, cuando se resignó al decir que quizá contra los grandes había que jugar de otra manera y no de tú a tú, pero también ha dicho siempre que en casa su equipo debe ser más protagonista con el balón y dar un paso adelante. Y ahora que llega al derbi tendrá que decidir si en la medular apuesta por físico o por juego de toque. Esto es elegir entre Fidalgo o Deossa y Sergi Altimira.

Incluso en esa ecuación podría entrar Sergi Altimira. El caso es que desde la llegada del asturiano el claro dibujo del doble pivote se difuminado con Fornals y Fidalgo algo más adelantados y Marc Roca más retrasado, pero el partido contra el Sevilla no es un encuentro cualquiera y con Almeyda apostando por Mendy, Agoumé y Sow el dominio del centro del campo se antoja clave en el duelo hispalense.

Los detalles suelen marcar este tipo de choques más allá del momento de forma de cada equipo o la clasificación. Y tras el tropiezo con el Rayo el Betis, que en un par de semanas empezará ya de nuevo con las citas intersemanales, necesita sumar los tres puntos para seguir en la pelea arriba y no perder ya el ilusionante tren de la Champions.

Desde que llegara a la ciudad, Fidalgo se ha hecho con la titularidad. Debutó de verdiblanco en la segunda parte, sustituyendo precisamente a Deossa, del encuentro de Copa del Rey y después ha sido titular ya en la Liga contra el Atlético, el Mallorca y el Rayo. Ya dijo el futbolista en su presentación que llegaba con ritmo y la pretemporada hecha en México y lo cierto es que físicamente se lo ve bien, cada vez más adaptado, aunque todavía sin ser determinante en el juego del Betis sin firmar ninguna asistencia aún, remate a puerta (un disparo) ni gol.

Si la apuesta de Pellegrini es que el Betis sea más dominador en campo contrario Fidalgo encaja más con esa línea, aunque Fornals viene apareciendo menos en ataque en ese nuevo dibujo, en esa variante por la que se ha decidido el técnico, en la que Marc Roca está más solo en la medular sin ese doble pivote que atienda las ayudas en las coberturas en defensa. En el gol del Rayo, Abde es superado por Ratiu con un recorte y Fidalgo llega tarde a tapar el centro que remató Isi. Ricardo también recula demasiado.

Deossa podría ser la alternativa para poner más músculo en el centro del campo. El colombiano, que iba ofreciendo un mejor rendimiento ha sido el gran damnificado con el fichaje de Fidalgo. Titular frente al Valencia en la Liga, desde entonces apenas acumula media hora en la Liga, siendo suplente en los tres últimos partidos, aunque sí que jugó de inicio el derbi de la primera vuelta en la medular junto a Marc Roca.

Sergi Altimira también ha visto reducuda su participación con la variante de Pellegrini y contra el Rayo no tuvo minutos y contra el Atlético y el Mallorca disputó una veintena de minutos en cada encuentro. Con el catalán o el cafetero, siempre junto a Marc Roca, el centro del campo se reforzaría, pero con Fidalgo el Betis propone, sobre el papel, un mayor control desde la posesión. Para el derbi, un duelo especial, le toca elegir.