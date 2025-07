Natan: "Desde el primer día ya me quería quedar"

Natan Bernardo De Souza (6 de febrero de 2001) ya es propiedad del Betis, después de que el club abonará nueve millones de euros al Nápoles y afrontará su segunda temporada en Heliópolis. El central brasileño ha firmado con el conjunto verdiblanco hasta 2030 y tiene el deseo de poder "estar aquí muchos años".

El brasileño, que pasó por los medios oficiales del club, dijo que tenía claro que el Betis era su sitio: "Desde el primer día ya me quería quedar". "Los primeros días que llegué, hablé con mis compañeros y yo tenía la certeza de que aquí era mi lugar y el primer partido en el estadio con la afición, cuando escuché el himno, dije: aquí es mi sitio", indicó el futbolista de 24 años.

"Quitarle el balón a un delantero para mí es como si fuera un gol"

Natan ha sido un jugador clave esta temporada, en la que ha disputado 52 partidos: 43 de ellos como titular y nueve como suplente. Tras la lesión de Diego Llorente, fue un fijo en el centro de la defensa, donde jugó los encuentros decisivos de la temporada, como las semifinales de la Conference League, tanto la ida como la vuelta. No ha sufrido ninguna lesión durante el curso, y sobre este aspecto dijo lo siguiente: "Yo entreno y trabajo fuera para no tener lesiones y ojalá seguir manteniendo este número de partidos".

La afición del Benito Villamarín ya había pedido a gritos su continuidad para la próxima temporada. "Yo estaba tranquilo, pero le hacía bromas a Álvaro y Manu (Fajardo) para que me compraran", explicó sobre la situación de los meses previos al anuncio del 9 de junio, cuando el club comunicó que había ejecutado la opción de compra.

Sobre su entrega y sacrificio, comentó que siempre "le gusta ganar, así que yo lo hago todo para ganar, voy a pelear, pero eso es una de mis principales virtudes". "Para mí, como no hago mucho gol, quitarle el balón a un delantero para mí es como si fuera un gol", añadió. Destacó su gol ante el Celje en la Conference League, en el que acabó sangrando y tuvo que ser sustituido.

Precisamente después habló sobre esta competición en la que los de Manuel Pellegrini se quedaron a las puertas de un título europeo: "El grupo trabajó muy bien, empezamos un poco mal, pero siempre con la cabeza tranquila de que íbamos a mejorar. Los primeros partidos cambiamos muchos jugadores porque teníamos tres competiciones. Después hicimos un gran campeonato, no sólo en la Conference League, también en LaLiga. Llegamos a la final, perdimos, pero hicimos un gran primer tiempo. Ojalá podamos vivir este año muchas cosas más."

"Yo jugué con grandes aficionados como Nápoles, Flamengo, pero aquí es una cosa distinta"

Sobre sus compañeros en la zaga, Marc Bartra y Diego Llorente, indicó que "son jugadores con más experiencia". "Cuando llegué, Diego me ayudó porque no hablaba en español, Bartra jugó en Barcelona y Borussia. Yo siempre estoy dispuesto a escuchar a mis compañeros y ellos son un gran ejemplo", añadió el zaguero brasileño. Natan subrayó que su ídolo es su padre. "No jugó a fútbol profesional, me enseñó a jugar. En temas futbolísticos es Thiago Silva, es un gran jugador que me gusta".

Ante una posible llamada de Carlo Ancelotti para ir con la canarinha, dijo que para ellos lo más importante es "vestir la camiseta de la selección". "Sigo trabajando, sigo haciendo lo mío y si estoy en la prelista es que algo estamos haciendo bien", añadió el jugador natural de Itapecerica da Serra, que tiene el deseo de "tener esa oportunidad un día". "El fútbol es muy rápido, tenemos partidos, yo voy a tener la cabeza centrada en el Betis y si tenemos oportunidad de ir a la selección lo vamos a hacer bien también", sentenció sobre este asunto.

La próxima temporada el Betis estará alejado del Benito Villamarín y jugará en El Estadio de la Cartuja, algo que no le preocupa. Sobre el nuevo feudo, explicó que no ha tenido "la oportunidad de jugar aquí". "Yo creo que donde jugamos la afición está, entonces para nosotros no cambia muchas cosas. Nosotros vamos a tener el apoyo de los aficionados seguro", dijo sobre la afición verdiblanca, a la que considera "la mejor". Incluso la comparó con sus anteriores experiencias: "Yo jugué con grandes aficionados como Nápoles, Flamengo, pero aquí es una cosa distinta, tienen una pasión diferente y a mí me encanta".

Para acabar la entrevista, habló de su familia, de la que dijo "que siempre está presente". "Si estoy aquí es por ellos; yo tengo a mi hermano que es discapacitado y yo desde pequeño he tenido fuerza y tengo claro que tengo que mejorar la vida de mi hermano y de mi familia", cerró el defensa.