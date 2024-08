Oficial: Giovani Lo Celso regresa al Betis

Giovani Lo Celso ha vuelto al Betis y, esta vez, para quedarse. El centrocampista argentino ha sido el elegido de Manu Fajardo y la comitiva verdiblanca en unas últimas horas de mercado frenéticas para encajar la pieza final en el esquema de Manuel Pellegrini.

El acuerdo por Giovani Lo Celso al Betis se cerró finalmente por algo más de 4 millones de euros. Pero, si en una próxima ventana de traspasos cualquier equipo quiere hacerse con los servicios de Johnny Cardoso, los Spurs tendrán la preferencia para poder firmar al pivote por algo más de 30 millones de euros. Si los británicos no se llevan al estadounidense, tendrán un 20% del pase del futbolista a cambio de abaratar el coste de la operación de Lo Celso. Hay que recordar que el otro 20% lo tiene su anterior club, el SC Internacional, por lo que el Betis se quedaría con un 60% de los derechos si finalmente esto ocurriese.

Asimismo, Gio Lo Celso por el Betis hasta 2027, es decir, tres temporadas a sus 28 años. Además, con la posibilidad de extender su contrato un año más. También el jugador reduce de forma considerable sus pretensiones económicas respecto a su contrato con el el club inglés para entrar dentro de la realidad económica del Betis.

La marcha de Fekir, el desencadenante de todo

La marcha de Nabil Fekir de Heliópolis por cinco millones de euros al Al-Jazira de Abu Dabi, además de los casi 16 millones para la ficha que dejará de pagara el club verdiblanco, hicieron su venta irresistible para la directiva del Betis. Pese a agitar la planificación deportiva a muy pocas horas del cierre y sin mucho margen de maniobra. Manu Fajardo, director deportivo del club verdiblanco, tuvo dos nombres sobre la mesa como principales opciones para suplir al campeón del mundo: Dani Ceballos o Giovani Lo Celso.

Fue finalmente el argentino, ante las severas dificultades que puso el Real Madrid por el jugador de Utrera, quien se convirtió en la verdadera apuesta del Betis. Una llegada muy ilusionante para el plantel de Manuel Pellegrini de un jugador que dejó un paso tan brillante como fugaz. Sólo militó durante el curso 2018-19 a las órdenes de Quique Setién en la que dejó un recuerdo imborrable para la afición bética. 45 partidos, 16 goles y 5 asistencias.

Pero convencer a Daniel Levy, dueño del Tottenham Hotspur, no ha sido una tarea sencilla para la comitiva bética. Fajardo alcanzó, sin problemas, un acuerdo con Lo Celso, que ha puesto mucho de su parte para llegar al Betis este verano. Pero en el norte de Londres no querían regalar al reciente campeón de América, pese a que no sea, ni mucho menos, una pieza clave en los planes del australiano Ange Postecoglou, técnico de los Spurs.

Pero la primera propuesta del Betis por Lo Celso, de algo más de cinco millones de euros, fue desestimada. Es así cuando la secretaría verdiblanca introduce en la operación la figura de Johnny Cardoso. Un futbolista que ya ha aparecido en muchas agendas de equipos internacionales este verano y está en el punto de mira de varios clubes, entre ellos, el Tottenham.

Operación sin cerrar

El resto de operaciones que manejaba el Betis se han quedado paralizadas sin la posibilidad de salidas. Álvaro Valles se queda en Las Palmas al no salir Rui Silva. Rodri, que lo tenía casi hecho con el Mallorca de Jagoba Arrasate, se queda finalmente en Heliópolis, como William Carvalho, que se mantiene. Tampoco salió a última hora Assane Diao pese al interés el Villarreal de Marcelino.