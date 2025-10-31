Pablo García y Ángel Ortiz, destellos hacia la grada y Pellegrini

Era una noche ideal para que dos jugadores con casi toda su obra futbolística por escribir, Pablo García y Ángel Ortiz, hicieran recapacitar a Manuel Pellegrini sobre su propensión a dejar fuera de los convocados a los más jóvenes ante otros jugadores con más peso en el vestuario. El delantero es un prodigio de llegada y golpeo, no sólo con su magnífica zurda, como se vio en Palma, mientras que el lateral es un molinillo que no cesa de proyectarse y resolver los ataques como piden las jugadas.

Pablo García | Era la noche para cortar la sequía y lo aprovechó

Había que cortar la sequía y Pablo García lo hizo en la noche propicia, ante un equipo de División de Honor Andaluza. Partió de nuevo desde la derecha pero tuvo el pasillo abierto hasta la portería para mostrar su asombrosa pegada. Incluso con la derecha.

Ángel Ortiz | Quizás Pellegrini se lo piense mejor

Después de que Ángel Ortiz se quedara fuera de la lista ante el Atlético de Madrid por decisión técnica, el chaval salió como un gamo en Palma y empezó a servir balones cargados de veneno con su continua proyección. A ver si Pellegrini se lo piensa...

Riquelme | Sabe que aún no convence y apretó hasta el final

Rodrigo Riquelme, uno de los fichajes de más peso del Betis en el pasado verano, no termina de convencer y el protagonista demostró sus ganas de revertir la situación desde el primer minuto hasta el último. Hizo dos goles y fue inocente en alguna ocasión más.