Pablo García, el canterano que convierte la ilusión en goles para el Betis

El Betis salió con una sonrisa de Palma del Río tras golear (1-7) en su estreno copero, pero más allá del marcador hubo un nombre que acaparó mucha atención: Pablo García. El joven futbolista verdiblanco, criado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, firmó un doblete que no sólo certificó el pase de ronda, sino que volvió a ponerlo en el escaparate como una de las principales promesas actuales del club de Heliópolis.

Con apenas 19 años, Pablo García representa la esencia del proyecto de cantera del Betis: un jugador formado desde niño en la casa, con talento, descaro y una relación especial con el gol. Ha recorrido todos los escalafones de su club marcando y su historia simboliza el sueño de muchos jóvenes béticos que desean debutar algún día en el primer equipo.

Un cambio de rol

Su actuación ante el Atlético Palma del Río no pasó desapercibida. Pellegrini, habitualmente cauto con los elogios, no dudó en reconocer el impacto del joven: "A Pablo lo he visto muy bien. Hace tiempo que viene entrenando con nosotros. Tiene que seguir dando pasos adelante para seguir mejorando. Trabaja siempre con intensidad y ganas. El hecho de tener gol nos viene bien". Y es que el canterano no sólo marcó dos tantos, sino que mostró ritmo, confianza y una madurez importante.

Pablo García llevaba tiempo esperando una oportunidad, relegado a un papel casi testimonial en Liga (180 minutos repartidos en seis encuentros), pues se quedó fuera incluso de la lista en el choque ante el Atlético de Madrid. Sin embargo, aprovechó la ocasión de jugar el pasado jueves para demostrar, al igual que lo ha hecho ante rivales de mucho más nivel, que cuanto más cerca del área esté, más sensación de marcar genera.

Pablo García se besa el escudo del Betis en Palma del Río. / J. Corchero / E. P.

Talento ante la portería

Lo de Pablo García no es flor de un día. Ya en la cantera había demostrado un instinto goleador fuera de lo común. En la pasada Copa del Rey juvenil, ante el Real Madrid, firmó una actuación memorable con cuatro goles en menos de una hora. Su olfato lo convirtió en una pieza clave en el Betis Deportivo antes de su salto definitivo, disputando, incluso, recientemente con la selección española el Mundial sub 20 de Chile.

Competencia y paciencia

El principal obstáculo para Pablo García está en la competencia interna. En su posición convive con jugadores contrastados, como Antony, aunque tiene capacidad de sobra para jugar de segunda punta. Pellegrini, además, acostumbra a los más jóvenes a ir dándole minutos de forma progresiva, respetando la jerarquía en el plantel, pero si el canterano sigue en esta línea, no sería extraño verle con más protagonismo, pues está llamando a la puerta con fuerza.

Un futuro en verdiblanco

Pablo García tiene talento, ambición y algo muy importante, gol. El canterano va poco a poco haciéndose un hueco en la plantilla del Betis y parece decidido a lograrlo a base de goles. Su reto ahora es mantener cierta regularidad, transformar la ilusión en constancia y convertir los minutos sueltos en oportunidades reales. Así, el nombre de Pablo García empieza a sonar como una apuesta de presente, no sólo de futuro de un Betis que ya lo renovó el pasado enero hasta 2029.