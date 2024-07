Las Palmas aprieta a Valles, que tiene un acuerdo con el Betis

Sevilla/La planificación del Betis sigue en stand by con la plantilla ya trabajando en el stage de Austria. Han llegado cuatro fichajes nuevos -Perraud, Diego Llorente, Iker Losada y Adrián, además de atar la continuidad en propiedad de Marc Roca- en esta primera fase del mercado estival, pero deben venir más. Sin embargo, todo pasa porque antes haya salidas, ventas, para ingresar dinero, aunque el club se sigue moviendo para adelantar trabajo.

Uno de esos movimientos ha sido por Álvaro Valles. Al portero sevillano le queda una temporada más de contrato con Las Palmas, por lo que es el momento de que salga traspasado para dejar algo de dinero, pero la oferta del Betis no satisfizo al cuadro canario, pese que la entidad verdiblanca ya tiene un acuerdo con el jugador según confirmó su presidente, Miguel Ángel Ramírez, en la Cadena Ser. "En cuanto a Valles teníamos una propuesta interesante, pero él tiene un acuerdo con el Betis y para que eso se pueda dar necesitamos que se llegue a un acuerdo antes con Las Palmas. Si no ocurre, no quedará otro remedio que continuar ligados", explicó el dirigente.

La entidad heliopolitana hizo una primera oferta de algo más de cuatro millones, muy por debajo a la tasación que su club le ha hecho al guardameta, que tiene claro que antes de malvender se queda con el futbolista: "No vamos a coger nada que no entendamos que tengamos que coger. Preferimos perder dinero. Si un equipo quiere a Valles tendrá que pagar lo que consideramos oportuno. Tenemos más alternativas y estamos buscando una solución que sea buena para las dos partes. El verano es largo y hay que estar tranquilos". Y una de las alternaticas es el Olympique de Marsella, que según fuentes locales habría ofrecido 10 millones más otros dos en bonus.

Pero el jugador quiere volver al Betis. A su club y, normalmente, un jugador acaba donde quiera irse. pero hay que tensar la cuerda y precisamente Miguel Ángel Ramírez no es mal jugador de póquer. "Puede abrirse alguna ventana de algún equipo español. Honestamente creo que habrá una solución para las dos partes, si no es así Valles seguirá en Las Palmas, pero no estará a disposición del entrenador toda la temporada", anunció.

El Betis cuenta ya con tres porteros, el deseo de Manuel Pellegrini: Rui Silva, Fran Vieites y el recién fichado Adrián. No caben cuatro porteros en la plantilla, por lo que si el Betis quiere a Valles y decide elevar su oferta antes debe dar salida a uno. La opción preferida es vender al portugués, que ya ha expresado en varias ocasiones su deseo de regresar a su país. Pero no llegan ofertas por el luso, algo que podría permitir al betis elevar la suya por Valles. Si finalmente llegara el de La Rinconada y Rui Silva no fuese traspasado, el damnificado sería Vieites, al que se le buscaría una cesión, aunque de momento no hay avances y la llave de Valles es Rui Silva.

El acuerdo del que habla Ramírez exige un esfuerzo de todos: de Las Palmas rebajando sus pretensiones económicos, aunque ahorrándose parte de lo que deba pagar aún a Valles, que renunciaría a un dinero para poder salir, y del Betis subiendo una propuesta inicial que para el club canario es muy insuficiente.