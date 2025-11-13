Una pareja muy titular, pero inédita este curso en el Betis

Al contrario que en las últimas temporadas, esta vez Manuel Pellegrini sí que cuenta con cuatro centrales en la primera plantilla. Si hace dos cursos la venta de Luiz Felipe lo dejó con tres, la pasada campaña el cuarto era un jugador del filial como Nobel Mendy. Este ejercicio Marc Bartra, Diego Llorente y Natan tuvieron continuidad y la plantilla se reforzó con Valentín Gómez, que con minutos y rendimiento ha despejado las dudas iniciales sobre su adaptación al fútbol europeo. Entre rotaciones tácticas y obligadas, el técnico bético ha probado con casi todas las posibilidades en el eje de la zaga, curiosamente menos la que sobre el papel parecía la pareja titular Diego Llorente-Marc Bartra.

De hecho esa dupla fue la que más jugó en LaLiga la pasada campaña, aunque entre las lesiones de uno y de otro sólo disputaron 15 encuentros además de otro de Europa League. La competición europea y la Copa del Rey eran para Natan, que dio un paso adelante cuando alguno de sus compañeros no estuvo disponible, con algún acompañante. Como ahora. Porque Diego Llorente se lesionó el pasado 13 de abril perdiéndose el tramo final de la temporada. Este curso lo inicio en pleno proceso de recuperación y apenas ha disputado tres encuentros, uno en cada competición cuando en la 2024-25 jugó un total de 42. Y Marc Bartra también ha tenido problemas musculares actuando en 10 de los 17 encuentros que lleva el Betis a estas alturas. Es por eso que el brasileño ha emergido jugándolo todo en el campeonato nacional hasta ahora descansando sólo en el duelo de copa y en otro en Europa.

Natan y Marc Bartra es la pareja más utilizada hasta ahora por el técnico bético. Acumulan jugando juntos ocho encuentros de Liga, 675 minutos distribuidos en siete duelos completos y la mitad de otro, contra la Real Sociedad cuando al descanso Pellegrini dio entrada al catalán por el madrileño. Empezaron disputando los cuatro primeros encuentros hasta que Bartra se lesionó muscularmente y cuando se recuperó volvió repitieron ante el Atlético, el Mallorca y el Valencia. Han encajado siete tantos, cuatro en las dos derrotas ligueras de los verdiblancos frente al Athletic (1-2) y el conjunto colchonero (0-2), logrando tres porterías a cero.

675 minutos han compartido Bartra y Natan esta temporada, la dupla que ha jugado más tiempo junta; 540 minutos el brasileño y Valentín Gómez

Siete tantos ha recibido también el cuadro heliopolitano con la supla formada por Natan y Valentín Gómez. El argentino partía de inicio como el cuarto central, pero las lesiones de Marc Bartra y Diego Llorente le abrieron la puerta. Y tras las dudas iniciales tras el encuentro contra el Levante, el joven futbolista ha demostrado ya estar plenamente adaptado al fútbol europeo y tener nivel para cumplir en un Betis con exigentes objetivos, cumpliendo incluso como lateral izquierdo. En cuatro choques ligueros recibieron cinco goles, quedándose el equipo sin encajar en dos de ellos. Además disputaron juntos otras dos citas en el torneo continental, el 2-2 frente al Nottingham Forest y el triunfo con el Ludogorets por 0-2. En total, seis partidos y siete goles en contra en 540 minutos.

Natan y Diego Llorente han compartido 135 minutos: la primera parte contra la Real Sociedad, en la que el cuadro donostiarra llegó a empatar el choque (3-1 al final) y la exigente cita frente al Olympique de Lyon en la que los béticos ganaron por 2-0. Esto es un tanto en contra en un partido y medio.

Valentín Gómez también coincidió sobre el césped con el central madrileño una vez. Fueron titulares en el duelo de Copa del Rey frente al Atlético Sanluqueño y con ellos en el campo el cuadro cordobés consiguió el gol del honor (1-7). El argentino aguantó todo el duelo mientras que Diego Llorente abandonó el terreno de juego dejando su lugar en el minuto 76 a Marc Bartra, que sumó otro cuarto de hora jugando con Valentín Gómez al encuentro que ya compartieron en la Europa League frente al Genk (0-0). Juntos acumulan 104 minutos sin recibir goles, aunque actuaron en choques poco exigentes.

Ahora, con Diego Lorente cogiendo ritmo de competición y Bartra totalmente recuperado de sus problemas físicos puede que la que fuera la pareja de centrales titular la pasada campaña vuelva a tomar protagonismo. De momento, Natan está apercibido de suspension por acumulación de tarjetas, por lo que con el derbi a la vuelta de la esquina, contra el Girona en casa la próxima jornada tras el parón, se puede acercar el estreno de la dupla que le falta a Pellegrini por probar en el centro de la zaga este curso.