El paso adelante que el Betis necesita de Lo Celso y Antony

Lo Celso abraza a Antony tras marcarle a la Fiorentina en la ida de las semifinales de la Conference League de la temporada pasada en el Benito Villamarín.

El Betis va camino de afrontar el segundo tramo de la temporada con una evidencia clara: Giovani Lo Celso y Antony están llamados a marcar la diferencia –y más, mientras se recupera Isco-, pero aún no lo han hecho de forma continuada. Dos futbolistas de talento contrastado, perfiles distintos y un mismo denominador común: el equipo verdiblanco necesita mucho más por parte de ambos.

EL FARO QUE DEBE ILUMINAR

En el caso de Lo Celso, el debate no gira tanto en torno a la calidad que atesora –incuestionable- como a su regularidad e influencia real en los partidos. El argentino sigue siendo un jugador con capacidad para generar fútbol, filtrar el último pase y asociarse entre líneas, pero su impacto aparece a cuentagotas. Los problemas físicos también le han perjudicado, pero ahora, ya recuperado, y tras las buenas sensaciones que dejó en el Santiago Bernabéu, debe empezar a ir a más.

El Betis necesita que Lo Celso asuma galones, que vuelva a ser ese centrocampista que marca el ritmo y acelera cuando el partido lo exige. No basta con destellos: se le pide continuidad, liderazgo futbolístico y una mayor presencia decisiva en los metros finales. Además, con las dificultades del equipo verdiblanco para generar juego en determinadas fases, su figura se vuelve aún más clave.

DESEQUILIBRIO SIN CONTINUIDAD

La situación de Antony es distinta, pero no menos exigente. El brasileño aporta algo que en el Betis no abunda: uno contra uno, desborde y amenaza constante por la banda (sólo está Abde y ha rendido mejor hasta ahora). Sin embargo, su nivel ha sido intermitente, con partidos de impacto y otros en los que se diluye con facilidad. Tuvo un pico alto de rendimiento ante Villarreal (dos goles) y Mallorca (dos goles), y un buen desempeño en la Europa League, que ha dado paso a cierta irregularidad, reflejada en el último encuentro de los verdiblancos en el Bernabéu.

Al extremo se le pide un paso adelante, pues tiene unas condiciones extraordinarias para ello. El talento está ahí, pero el Betis necesita que se traduzca en mejores números y en acciones más decisivas. Y es que Antony debe convertirse en un futbolista incómodo para el rival durante 90 minutos, no sólo en ráfagas.

ALTA RESPONSABILIDAD COMÚN

Lo Celso y Antony representan dos vías distintas para mejorar al Betis: el control y la pausa del argentino, la verticalidad y la explosividad del brasileño. Cuando ambos funcionan, el equipo de Heliópolis gana en creatividad, profundidad y capacidad para dominar los partidos. Cuando no lo hacen, el Betis pierde peso ofensivo y se vuelve previsible.

Y es que el contexto de la temporada no admite medias tintas. Con objetivos en juego y un margen de error reducido, el Betis necesita que sus futbolistas diferenciales lo sean de verdad. Lo Celso y Antony tienen el talento; ahora les toca dar ese paso adelante que marque la diferencia entre competir y aspirar a algo más. El Betis será el que salga ganando.