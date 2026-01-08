Talento sí, regularidad no: el Betis que ve Oli

El Betis se mide este próximo sábado al Oviedo en el Carlos Tartiere y un nexo entre ambos clubes tiene nombre propio: Oliverio Jesús Álvarez González, conocido futbolísticamente como Oli.

Vistió la elástica verdiblanca de 1997 al año 2000 y fue entrenador del filial bético de 2009 a 2011 (en el equipo ovetense estuvo en dos etapas, 1992-97 y 2000-03), y sigue muy de cerca la actualidad del equipo de Heliópolis, al que analiza atendiendo desde su querida Asturias la llamada de Diario de Sevilla.

Así, la primera impresión de Oli sobre la temporada del Betis tiene que ver con la diferente imagen que muestra en la Liga y en la Europa League: "En la Liga no acaba de encontrar continuidad en el juego ni de hacer partidos redondos. Me da la sensación de que ha cambiado un poco este curso, está más conectado en la Europa League y en la Copa del Rey. Tengo la sensación de que está más enchufado en la competición europea, más serio, y que en la Liga se da un poco por hecho que va a estar entre los seis primeros, aunque eso hay que trabajarlo. Además, el Betis, en los partidos grandes, no termina de dar el paso definitivo. Quizás el único rival contra el que sí compitió fue el Lyon. Pero en la Liga, el Betis no acaba de estar lleno de regularidad".

Entiende el ex internacional español que existen varios motivos que explican esa ausencia de regularidad: "No es el Betis que todos esperábamos. Falta por ver al mejor Antony, si Lo Celso logra dar ese paso adelante... Por supuesto, la baja de Amrabat se nota, pues no hay un jugador con ese balance defensivo fundamental, y además estuvo un mes de baja. Y, por supuesto, la ausencia de Isco es clave. Al final, Antony es bueno y Lo Celso es bueno, pero el que lleva la batuta y hace jugar a todos los de alrededor es Isco".

Por eso, Oli pone en valor el rendimiento de Fornals, Abde y el Cucho en esta primera parte de la temporada de los heliopolitanos: "Lo más destacado ha sido el gran rendimiento de Fornals, que ha dado un paso adelante y ha sostenido al Betis en el primer tramo de temporada. Y también Abde, determinante y eficaz de cara a portería, incluso más que Antony. Y por supuesto, el Cucho, que ha sido regular, bendito sea. Y es que no acabo de ver ningún delantero centro más en el Betis. Bakambu está lejos de su mejor nivel, le cuesta y no ha sido alternativa para Pellegrini. Y Pablo García es más un segunda punta".

En este sentido, el ovetense destaca la necesidad del Betis de firmar un delantero en invierno que compita con un Cucho del que volvió a resaltar su crecimiento: "Lo mejor es su continuidad en el juego, cuando actúa fuera del área, es clave. Ha encontrado algo que antes, cuando llegó la temporada pasada, no tenía: se movía mucho fuera del área, pero le faltaba hacer goles. Ahora, además de asociarse bien fuera del área, ha sumado gol dentro del área. Eso es lo principal del Cucho, lo bien que juega como delantero centro fuera del área, entiende el juego, unido a que ahora por fin ha encontrado el gol. Y menos mal, pues aparte del buen hacer del Cucho, al Betis le hace falta un 9 como el comer".

Por último, Oli avisa del peligro del Oviedo para el Betis de cara al sábado, pese a que los carbayones son ahora mismo colistas: "El Betis no se puede permitir perder dos partidos seguidos. Pero tiene que tener cuidado, porque el Oviedo viene de hacer el mejor partido de la temporada en Vitoria. Se vio un Oviedo diferente. Aunque está último y ha tenido tres entrenadores, hay cierto optimismo en revertir la situación".