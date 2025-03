Pellegrini, la "final" ante Las Palmas y el convencimiento en la Conference League

M. C.

Sevilla/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al partido ante Las Palmas, mirando de reojo también a la cita del jueves en Guimaraes.

Rotaciones en Vitoria

"Lo más importante mañana es no pensar en el jueves, sacaremos la mejor alineación mañana. Ganar tres puntos que para nosotros son importantes aquí en casa para seguir la lucha en las posiciones europeas. Los que vienen detrás de nosotros tienen partidos difíciles fuera de casa. Haremos el mejor equipo para ganar".

Las Palmas

"Está haciendo una campaña bastante extraña. Con la llegada del técnico nuevo ganaron muchos partidos, pero se han quedado atrás en estos últimos encuentros. Pero va a seguir siendo siempre un equipo muy difícil con una idea clara futbolística".

Equipo estado físico

"El equipo está físicamente bien recuperado del esfuerzo del jueves. Vamos a ver con tranquilidad cuál es la mejor alineación para comenzar. No sólo Antony o Isco, los centrales también tienen una carga importante, ya veremos el once".

Johnny

"Tuvo una contractura muscular, como Bakambu, producto del esfuerzo. Está en la lista de citados y no debe tener inconvenientes para jugar".

Bellerín

"Héctor vien saliendo de una lesión larga. Sí está en la lista de convocados para poder tener la posibilidad de jugar, pero tenemos también a Sabaly, Aitor y Ánge Ortiz. Es un puesto cubierto. Héctor, a medida de que se vaya poniendo a punto, irá peleando por la titularidad".

Aspecto mental y nivel defensivo del equipo

"Los días jueves pasas factura el día domingo. En casa la recuperación es más factible de realizar. Mañana tenemos que estar al cien por cien y conseguir tres puntos que son muy importantes para lucha europea. La parte defensiva si es cierto que nos hicieron dos goles, pero en el segundo tiempo mejoraron mucho. Pero defensivamente este equipo viene siendo sólido aunque nos haya hecho dos goles. Ojalá mañana dejemos la portería en blanco".

Rendimientos individuales y colectivos

"Los rendimientos individuales se analizan en todos los partidos. Si bien no fue el resultado que queríamos no hicimos un mal partido. Este equipo no es fácil. Salió segundo en fase de liga, tienen buenos jugadores. Falta la vuelta. Iremos a buscar la clasificación".

Partidos contra los de abajo

"Nos ha costado más con equipos en la zona baja de la tabla, ojalá mañana sea la excepción. No hay razones en el fútbol. Por algo es el deporte más popular".

Pablo García

"Todo lo que hacemos es para pensar en Las Palmas. Pablo viene porque el Chimy está suspendido. Pablo ha estado antes con nosotros y viene bien. Va a estar citado mañana y probablemente el jueves".

Presionar al Villareal

"Primero porque hemos logrado estar en una posición que dependemos sólo de los partidos nuestros y no de los rivales. En segundo lugar los que vienen pegados a nosotros tienen partidos complicados. Podríamos hacer una diferencia de puntos importantes que nos serviría mucho porque estoy seguro de que vamos a intentar clasificar y nos vamos a clasificar el jueves. Si nos mantenemos en dos competiciones Tenemos un colchón de puntos con los que vienen atrás, jugamos en casa, nos quedan seis partidos en casa y en la medida en que logremos asegurar los puntos creo que vamos estar muy cerca de clasificar a Europa para la próxima temporada. Para nosotros como todos los partidos tienen que ser una final".

Fornals

"Lo veo listo no sólo físicamente sino también mentalmente, tuvo una lesión un par de recaídas. Lo veo ahora en un buen rendimiento. Se entrena con normalidad. Tuvo 30 minutos, mañana veremos cuántos minutos podemos darle".

Quinta plaza

"En el vestuario se piensa en dar el cien por cien por ganar a Las Palmas. Veremos después en cada partido. Pensar en objetivos futuros, si no se demuestra en el presente, no es una buena manera. Tenemos que demostrar en la Conference y la Liga para qué estamos preparados".

Carvalho

"No es fácil recuperarse de su lesión. Se entrena con el primer equipo, pero no va a estar citado. Después del parón FIFA, va a estar incorporado en forma normal. A Marc Roca le quedan un par de semanas".