Pellegrini: "El Getafe no es complicado para el Betis, lo es para todos los equipos"

Sevilla/El técnico del Betis, Manuel Pellegrini, habló en la rueda de prensa previa al choque con el Getafe sobre la actualidad del conjunto verdiblanco. Serán bajas Marc Bartra y Johnny Cardoso, pero vuelven a la lista Juanmi y Bakambu.

Rival: "Espero como en todos los partidos a un rival complicado. Ante el Getafe siempre son partidos igualados, es un conjunto rocoso que tiene claro su juego y tenemos que parar las contras y creatividad para hacer daño a su defensa".

Juanmi: “Entra en la convocatoria tras el fuerte golpe en el tobillo. Ha entrenado sin problemas. Se queda fuera Johnny Cardoso con problemas musculares menores, pero no queremos arriesgar.

Carvalho: “Lo de William es lamentable. Es una lesión de mala fortuna y no podremos contar con él esta temporada. Sin él, sin Fekir, Isco, Rodri… jugadores que nos dan mucho fútbol. Buscaremos soluciones para suplirlo. Veremos las alternativas, sobre todo jugando cada tres días y con la carga de partidos. Veremos cada día cuál es la situación”.

Calendario: “La cantidad de partidos, y la intensidad es enorme. Hay muchos intereses atrás. Por eso el 90% del éxito es planificar una plantilla compensada previendo que pasarán estas cosas. Confeccionar la plantilla en base a las posibilidades económicas es la clave”.

No fichar: “Tenemos una cantidad de lesiones importantes y se han ido jugadores, pero el plantel está cerrado y el mercado no se puede acudir ahora ni ofrece jugadores de garantía, a lo que hay que unir la realidad económica. No es el momento adecuado para fichar por William y por el momento se quedará así la plantilla”.

Bakambu: “Ya está entrenando con el plantel y estará convocado. No sé si tendrá minutos, pero está citado”.

Marc Bartra: “Se está recuperando de la dolencia muscular, que no tiene nada que ver con la lesión del año pasado. No estará no en este partido ni en el próximo”.

Cumpleaños: “Personalmente estoy feliz aquí. Hay una edad cronológica y otra biológica y las sensaciones y exigencia personal antes de cada partido es la misma que cuando empecé. No pienso en el futuro más allá del próximo encuentro”.

Titulares: “Lo Celso y Vitor Roque citados. Vitor trabajando con el Barcelona y una pretemporada normal, no como Lo Celso, que quizás todavía le falta algo físicamente ara jugar los 90 minutos”.

Clave del choque: “Siempre la clave de los partidos está en el rendimiento particular de los jugadores. Nos medimos con un rival complicado, que corta mucho los partidos. Se juega poco empatando y menos, ganado. Centrados atrás para no conceder gol y creativos delante para tratar de marcar. Y atentos a todas las situaciones extrafutbolísticas”.

Cifras: “Más que pensar en cifras lo más importante es ir partido a partido. Si estoy a 10 de, récord de triunfos sólo pienso en estar a nueve”.

Johnny Cardoso: “Llevamos una configuración de jugadores de acuerdo a distintas circunstancias. Él demostró su categoría la pasada campaña en el campo y este año llego tarde a la pretemporada por la Copa América. Vamos analizando cada circunstancia, pero no quiere decir que haya perdido protagonismo. Los futbolistas se van poniendo a punto y le damos los minutos que creemos necesarios.

Getafe: "No creo que se nos dé mal al Betis, sino a todos los equipos. Es un conjunto incómodo para todos. Hay que tener creatividad con seguridad defensiva. Convertir las ocasiones que tengamos y estar seguros atrás”.

Bordalás: “No opino de él por la sencilla razón de que a lo mejor tenemos distintos pensamientos, pero es un técnico que ha demostrado su valía durante muchos años”.

Cantera: “No hay jugadores con las características de William Carvalho. Quizá Dani Pérez, pero sale de una lesión. Siempre evaluamos a los jugadores del filial”.

Assane: “Tuvo un debut muy exitoso al comienzo. Es un jugador con un gran futuro, aunque tiene que mejorar mucho porque es muy joven. Puede jugar en cualquier posición del ataque, pero se acomoda más a la posición de delantero por lo que necesita ahora el equipo”.

Champions: “A ningún técnico del mundo no le puede gustar jugar la Champions. Después hay una realidad económica que no se puede obviar y que hace que no alcanzar ciertos objetivos sea un fracaso. Debemos tratar de demostrar cada día para lo que estamos capacitados futbolísticamente con un estilo de juego definido y propio y eso es lo que nos dará los éxitos deportivos”.