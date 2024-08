Pellegrini, sobre la marcha de Fekir: "Hasta el cierre del mercado cualquier jugador puede salir"

En la previa del importante encuentro ante el Kryvbas, que da acceso a la Conference League, la noticia fue Nabil Fekir, a quien se lo vio en el aeropuerto de San Pablo esta tarde tomando un vuelo hacia París, con destino final a Abu Dhabi, ya que tiene una oferta del Al Jazira. El técnico, que días atrás ya había dado la plantilla por "cerrada", asumió casi sin decirlo la salida del francés y aunque quiso centrarse en el duelo ante el conjunto ucraniano, tuvo que sortear como pudo las preguntas sobre la salida de un futbolista al que siempre definió como clave para él.

"No tengo nada que decir de Fekir, porque mientras las cosas no estén hechas no puedo dar una opinion. En el final del mercado se producen muchos movimientos. Si se fue de viaje ha habido conversaciones internas con el club, pero no he hablado con él. No puedo hablar de los nombres que salen en la prensa. Ya veremos si Fekir se va qué perdemos y si viene alguien qué nos puede dar", indicó el chileno, que añadió: "Sabiendo lo que pasa en estos días de mercado uno tiene que comtemplar que cualquier cosa puede pasar. Hasta que no esté cerrado cualquier cosa puede pasar".

Pellegrini espera que el hueco que deje el galo se cubra. "Ya di mi opinión hace unos días. El plantel quedaba completo con Vitor Roque con un grupo competitivo para afrontar las tres competiciones. Ya el año pasado las consecuencias se pagaron. En la medida que salga alguien, el plantel estará incompleto. Para mí la plantilla estaba cerrada con Vitor Roque y ya vimos cómo pagamos lo que pasó el año pasado. En la medida que se se producen ventas hay que ver cómo se reemplaza para mantener un nivel competitivo alto", explicó.

Fekir, en el aeropuerto de San Pablo. / M.G.

Sin embargo, no quiso entrar en más detalles al ser cuestionados or distintos nombres propios como el de Dani Ceballos: "No hablo de jugadores que no son del Betis", dijo, insistiendo en lo mismo respecto a la pisible marcha de Rodri al Mallorca: "Mientras no sea oficial... Ha habido interés por Rodri y otros jugadores de varios equipos. Hasta el cierre del mercado todo puede pasar con cualquier jugador". "Siempre hay comunicación con los dirigentes en el club. Hay que llegar a un equilibrio en lo económico y lo deportivo y a partir de ahí plantear los objetivos en función a ello", destacó el preparador chileno.

El entrenador bético insistió en una idea que repite cada verano: "Hace mucho daño a la competición si empieza y todavía las plantillas pueden cambiar. Hay dos meses en el verano para hacer transferencias y alargar el mercado con la competición iniciada es pésimo", aseguró por lo que no cree que la situación sea la mejor para afrontar un partido clave en la temporada: "No es lo ideal saber con quién se puede contar o no. Con tantos rumores es difícil centrarse. Tenemos que buscar la clasificación ene lcampo, aunque todo el mundo crea que estamos clasificados ya. Un buen resultado en la ida para nada es definitivo y hay que entrar sin jugar con el marcador en la mente y superar también al rival aquí", apuntó.

Ante el equipo ucraniano no estarán Marc Bartra ni Chimy Ávila: "Marc Bartra no está citado para el partido de mañana y veremos cómo se recupera. No es bueno forzarlo. Tenemos a Natan, Diego Llorente y Ricardo Rodríguez que puede actuar en esa posición. Tampoco estará Chimy, que ha tenido problemas", indicó.

Tampoco estará Isco, que sigue recuperándose y "todavía no ha trabajado al 100%", algo que espera pueda hacer con normalidad tras el parón liguero y afirmó que en caso de entrar en la Conference League habrá las rotaciones en la portería. Precisamente habló sobre un portero, Claudio Bravo, que acaba de colgar los guantes: "Claudio es un jugador con trayectoria brillante en grandes clubes. Ha tomado su decisión y lo apoyo. Se retira como jugador profesional, pero seguirá en el fútbol. Ojalá tenga un gran futuro. Va a empezar a hacer los cursos de entrenador

Por último, lanzó un mensaje a Iker Losada y el resto de jóvenes: "En todos los planteles hay jugadores que son refuerzos, que vienen a potenciar la plantilla con una dilatada trayectoria, y otros jóvenes que vienen a iniciar su carrera como es Iker Losada y otros jóvenes. En la medida que estos jugadores van progresando van teniendo su sitio, pero se puede progresar día a día para que cuando le llegue la oportunidad demuestren, él y cualquiera de los jóvenes, por qué está en este plantel".