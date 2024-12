Pellegrini y la polémica entre el Sevilla y el Betis: "Cuando se sale de los márgenes deportivos es lamentable"

SEVILLA/El entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, ha tratado en la previa del partido ante el Helsinki de la Conference League diferentes cuestiones, como la situación en estos momentos entre los dos principales clubes sevillanos.

"Los derbis le hacen bien a la ciudad, debe haber una buena rivalidad. Cuando eso sale de los márgenes deportivos es lamentable. Ojalá se solucionen los temas lo antes posible", ha indicado el Ingeniero, que no vio la celebración de los jugadores del Sevilla tras ganar el último derbi: "No la he visto, todo lo que sean cosas de fuera del campo de juego si produce molestia en una institución u otra se debería evitar".

También ha tratado otras cuestiones:

Certificar clasificación en la Conference

"Primero, clasificarte. Eso es lo más importante y en casa con nuestro público haciendo muy buen partido. Como estamos en tres competiciones no es fácil, con muchos lesionados, pero en términos generales, estando en la Conference y en la Copa, y noveno en Liga faltando aún puntos, sería un semestre en el que se cumplirían los objetivos".

Fornals e Isco

"Fornals no está recuperado al cien por cien. No va a estar en lista de convocados. Isco tiene una pequeña molestia en el tobillo, nada que ver con la operación. No tiene ningún problema para el fin de semana".

Canteranos

"En cuanto a los canteranos, mañana, Mateo, Jesús, Dani Pérez, más Assane, van a estar. El objetivo ahora es clasificarnos, ya veremos en qué lugar y luego veremos con quién nos toca jugar. Vamos partido a partido, hay que demostrarlo en el campo".

El nuevo formato de la Conference

"Hay que ganar la mayor cantidad de partidos, sacar puntos y demostrar ante el rival que toque que queremos estar más arriba. No le doy más importancia a quién nos pueda tocar".

Fichajes

"Estamos centrados más en mañana que en el futuro. La política económica va de la mano del objetivo deportivo. Esta es la quinta temporada, ojalá que en un futuro se pueda seguir así".

Helsinki

"Allí tuvimos la lesión de Juanmi. Es el equipo grande de Finlandia y siempre salen a ganar los partidos. Si creemos que va a ser un rival fácil será complicado. Ellos necesitan clasificarse y espero que veamos un Betis capaz de superarlo en la faceta ofensiva y defensiva para quedarnos los tres puntos".