Pellegrini: "Si hubiera podido cambiar los once lo hubiera hecho"

Ni un pero puso a la contundente derrota sufrida Manuel Pellegrini, consciente de que el Atlético fue "muy superior" en un partido "pobre defensivamente", según señaló el preparador verdiblanco, para el que fue "una derrota muy dolorosa".

"Fueron muy superiores a nosotros. Abrieron el marcador pronto, nosotros no aprovechamos algún acercamiento que tuvimos y en dos contras sentenciaron. Defensivamente fue un partido muy pobre y en ataque no estuvimos acertados. El Atlético nos superó todo el partido", analizó el técnico chileno, que recordó que es el tercer equipo que le hace cinco goles esta campaña, por lo que habrá que estudiar los motivos: "No me sorprendió la propuesta del Atlético. Sabíamos que juega así, pero como el Real Madrid y el Barça nos hicieron cinco goles. Hay que ver qué pasa".

Para el prepraador heliopolitano no hay ninguna excusa a la derrota ni una jugada que marcara el encuentro. "Recibimos muchos goles da balón detenido, pero fueron muy superiores los 90 minutos. No se puede hablar de una jugada que fuera clave, sino que el Atlético fue muy superior todo el encuentro. Ojalá hagamos un partido más correcto el domingo, aunque será más difícil jugando de visita en el Metropolitano", indicó el preparador heliopolitano, quien insistió en que fue "una derrota muy dolorosa". "Defensiva y ofensivamente fue un partido muy pobre. El Atlético nos superó todo le partido. No esperaba sufrir esta derrota. Hasta el 0-1 era un duelo parejo, pero después a la contra tuvieron ocasiones muy claras. No hicimos nada bien ante un rival superior que ganó con claridad".

De esta forma el Betis se despide de una Copa del Rey que al equipo le "hacía mucha ilusión". "No puede ser casualidad que perdamos con los tres grandes encajando cinco goles. Asumimos toda la responsabilidad en la amargura de haber quedado eliminados del torneo. No hay nada positivo en el encuentro y habrá que hacer autocrítica", aseguró el Ingeniero ante "una noche negra en defensa".

Por eso tras el descanso trató de cambiar "todo el sector derecho por el que el rival estaba haciendo daño, pero nada funcionó". "Cuando uno pierde siempre se arrepiente de los once que alineó al comienzo y de los cambios, aunque uno se toma mucho tiempo en pensar cuál puede ser el mejor once de salida. Por el rendimiento obtenido no era el mejor. Cambiamos todo el sector derecho de la defensa porque nos estaban haciendo daño. Si hubiéramos podido cambiar los once lo hubiéramos hecho", dijo Pellegrini, para quien "el hecho de querer jugar de igual a igual ante los grandes puede que nos marque las diferencias en contra". "Lo analizaremos", apostilló.

Cuestionado por la titularidad de Adrián exculpó al portero de la derrota: "Me parece injusto echarle la culpa a Adrián de los cinco goles. No creo que tenga gran responsabilidad y no jugó contra el Real Madrid y el Barcelona cuando también encajamos cinco goles. Venía jugado la Copa y haciéndolo bien y no me arrepiento de darle la oportunidad. No fue el causante de la derrota, lo fuimos todos. Centrarlo en una persona sería injusto, porque no estuvo nadie a la altura", aseguró Pellegrini, para quien pese a todo "no fue el peor partido del Betis" desde que es el entrenador: "Son cosas que pasan en el fútbol y hay que centrarse en ser de nuevo un equipo competitivo. Hay que recuperarse lo antes posible de aquí al domingo para levantarnos de una derrota así. Cada partido es distinto y podemos hacer algo diferente el domingo", finalizó.