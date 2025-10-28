Sin peso en el área contraria es una quimera ante el nivel Champions

Ante equipos que esta temporada lucen el logotivo de la Champions en los partidos intersemanales, el ataque del Betis se está quedando un tanto corto. No todos los partidos va a sacar Antony su zorda mágica dos veces seguidas para alojar la pelota junto al palo, como sucedió la jornada anterior en Villarreal. El partido ante el Atlético tuvo el molde de la tarde ante el Athletic Club: un equipo con una pareja de señores centrales que además se ponen 0-1 pronto, se cierra con orden y constantes ayudas y deja en evidencia que a este Betis que tan guapo juega, que tanto gusto tiene con la pelota, le falta colmillo, gente que pise el área y remate, que dé continuidad a lo que crea unos metros más atrás.

Defensa

Mal asunto que en una jugada fortuita (Bellerín no orientó el despeje hacia fuera, que es lo que debió hacer, es cierto, pero es el rebote en Koke el que convierte ese despeje en un peligroso pase a Giuliano en el 0-1) el Atlético de Madrid se ponga 0-1 a los tres minutos de juego, pues los colchoneros salieron con un ataque concebido para correr a los espacios, con Giuliano por la derecha (unos minutos por la izquierda), Nico por la izquierda y Álex Baena y Julián más por dentro, pero tratando de apoyar a un lado y otro con su juego de espaldas, que esta vez fue menos fino en el caso de la Araña.

Para neutralizar esas salidas a la contra, con el Betis más expuesto atrás de lo que Pellegrini había pensado en un principio, los verdiblancos ejecutaron una sincronizada presión al receptor del balón que se disponía a lanzar en largo. Sobre todo Marc Roca, pero también Fornals, o unos metros más atrás Amrabat, se solían imponer a sus pares. Una pena esa jugada final a balón parado en la que los béticos perdieron algo la concentración por el penalti reclamado y no pudieron evitar la rápida transición de derecha a izquierda, hasta la finalización de Baena.

En la segunda parte, Sorloth salió a jugar a nada, Giuliano ya estaba fundido y la zaga bética respiró mucho.

Ataque

Ese gol a los tres minutos del eléctrico Giuliano Simeone dificultó más los ataques verdiblancos por fuera: Abde y Antony siempre tenían a dos rivales encima. El Atlético del Xholo es un equipo que quedará para la historia por su muy eficaz repliegue intensivo cuando toca. Incluso defendió a veces más cerca de Oblak de la cuenta, arrastrado por un Koke que ha perdido despliegue con la edad y prefiere guarecerse cerca de sus centrales. Ahí le faltó al Betis un delantero fuerte que desgastara a los centrales y generara espacios a los demás, pues el Cucho, que mostró varios detalles de gran finura técnica, tendió a salirse del área para conectar y la zona de remate quedó aún más despoblada.

Lo Celso quiso arreglarlo, pero su primer remate fue muy centrado y el segundo le cayó a la derecha.

Virtudes

Su empuje y criterio con la pelota para trasladarla arriba es una garantía en este equipo.

Talón de Aquiles

Le falta peso en el área contraria y estalla ante equipos así.