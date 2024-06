Los primeros pasos de Fabián antes de llegar a la élite: "Me fijaba en los jugadores del Betis"

Sevilla/El exbético Fabián Ruiz se ha consagrado como uno de los futbolistas más relevantes de este inicio de la Eurocopa 2024. El palaciego, que se marchó del Betis al Napolés en verano de 2018, está siendo uno de los jugadores más importantes de la Selección Española junto a otras figuras como Lamine Yamal, Nico Williams o Pedri González. De hecho, el medio centro sevillano recibió el trofeo MVP de la primera jornada del torneo, donde anotó un gol de bella factura ante Croacia.

Ahora en el PSG de Luis Enrique, y en pleno foco mediático mundial, Fabián no olvida sus primeros pasos en el fútbol, claramente marcados por el Betis. "De pequeño siempre me fijaba en los jugadores del Betis. Me llamaba mucho la atención Capi, también Joaquín era un ídolo para todos nosotros y según fui creciendo me fijé en Xavi, que es un ejemplo español para todos los centrocampistas del mundo", narra el medio centro.

Fabián conduce el balón ante dos rivales. / Friedemann Vogel / Efe

Fabián no olvida los esfuerzos de su madre

Fabián, en la entrevista concedido a la Cadena Ser, también se refirió a su madre Chari, que fue protagonista de la campaña de abonados del Betis en verano de 2018. "Cada vez que hablo de Chari me emociono un poco. Hemos pasado tantos momentos duros juntos... Ella sola tuvo que sacarnos adelante a tres hermanos y en un momento económico muy malo. Dejó todo por nosotros e hizo un grandísimo esfuerzo tanto con los estudios como con el deporte", reconoció.

El centrocampista recordó sus primeros pasos en el fútbol y la importancia de su madre para alcanzar la élite: "Gracias a ella estoy aquí. Sin su esfuerzo llevándome a entrenar después de trabajar, sin comer, sin casi tener tiempo para ducharse, sin poder llegar a fin de mes, y teniendo yo solamente 10 años... Mi madre para mí es todo, solo tengo palabras de agradecimiento para ella".