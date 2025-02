''Tributo al amor por el Betis'' en una chirigota de carnaval

SEVILLA/Nos encontramos en plena época de Carnaval de Cádiz donde en la noche de este pasado sábado 15 de febrero se terminaron de perfilar los cuartos de final del Concurso oficial de agrupaciones carnavalescas (COAC) y como la mayoría de los años, hay decenas de actuaciones oficiales y no oficiales que se hacen por distintas agrupaciones fuera del propio concurso que llaman mucho la atención por sus letras, su puesta en escena u otros motivos. Ya el pasado año hubo cierta polémica en torno al Betis, y en concreto, la figura de Joaquín Sánchez. Y es que una de esas agrupaciones que suelen subirse a los escenarios de distintos teatros saltaba a la palestra de las redes sociales con una letra que mostraba una opinión de los protagonistas no demasiado positiva sobre la leyenda verdiblanca.

Tuvo muchas críticas e incluso Susana Saborido, la mujer del portuense, se manifestó en redes sociales. Tras numerosas justificaciones y alusiones al carácter cómico y no personal del asunto por parte de los autores, el tema quedó en el olvido. Hasta este año, que el conjunto de La Palmera ha vuelto a ser protagonista de otra actuación y en este caso, con un colorido mucho más verdiblancos.

"Peña Bética Carnavalera"

El decorado fue lo más bético posible. Banquillos de vestuarios de fútbol sobre el escenario, camisetas y bufandas verdiblancas, un fondo verde con un enorme escudo del Betis y con los rótulos de "Peña Bética Carnavalera" y "¡Aquí muero yo!", en alusión el combinado heliopolitano y un cuadro con numerosas caricaturas de la historia del club en la que por encima de todas se reconoce y destaca la de Joaquín Sánchez.

Dejan en su actuación algunas intervenciones célebres y curiosas relacionadas con el ecosistema del mundo verdiblanco como por ejemplo: "Un hombre cobarde, del Betis no puede ser en la vida" o "Aquí yo sigo, aunque me esté muriendo, cómo explicarte lo que por ti yo siento". Como no podía ser de otra forma, acordándose del eterno rival, el Sevilla FC, con sevillanía y respeto: "Cuando nos gana el Sevilla, me voy para el ambulatorio".

Chirigota en Bollullos Par del Condado / "Vuelven los Niños, Manquepierda!!"

Hecho para los béticos

En plena previa del importantísimo partido contra la Real Sociedad de este domingo se ha difundido el video entre los aficionados del conjunto verdiblanco en redes sociales, sirviendo así para amenizar la previa del duelo. Su nombre es: "Vuelven Los Niños, ¡Manquepierda!". Son integrantes de la Peña Bética 'Los Niños', de Bollullos Par del Condado. En total son unas 17 personas las que componen dicha agrupación de aficionados al carnaval que entre todos han sido los autores de la propia letra, de la música y la dirección. En el caso del disfraz, lo atribuyen a Isabel María Salas, (la Tate) e Isabel García (la Mai) y el maquillaje, a Verónica Martín. También ha destacado mucho la puesta en escena con los grafitis, que ha ido a cargo de Jacobo Palos Wey, un reconocido profesional en la materia. La actuación tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Bollullos

"La chirigota "Vuelven los Niños, Manquepierda!!", es un tributo al amor por el Real Betis Balompié y al sufrimiento de sus aficionados. La mayoría de los componentes y la gente que nos rodea son béticos, muchos con carnet. Hace ahora un año, a una reunión de la chirigota llegaron varios componentes con cara de sufrimiento, quejándose por el partido que había hecho el Betis... ahí vimos el tipo claramente y decidimos montar esta chirigota. El Betis es un sentimiento, es afición, es pasión, para nosotros es como el carnaval, es pasar de estar a 0 a estar a 100, y al revés...", nos detallan los protagonistas.

Pasar un buen carnaval, el objetivo: "De ahí nació nuestra chirigota, con el máximo respeto al club que nos dejó de herencia nuestros abuelos y con el único objetivo de pasar un carnaval en nuestro pueblo, Bollullos Par del Condado, cantando letras de aquí, de nuestra gente y de las cosas diarias que vemos a nuestro alrededor, para que la gente disfrute se ría con nosotros y se olvide por un rato de los problemas del día a día".