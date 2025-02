Ofertas por Antony y una opinión unánime

SEVILLA/Antony ha caído de pie en el Real Betis Balompié y, por lo tanto, la decisión que tomaron en su entorno y en su agencia de representación cuando surgió la opción del conjunto de La Palmera fue la más acertada posible. Sus números en el inicio de esta nueva etapa son muy buenos: dos goles y una media asistencia (ya que realizó un gran disparo a puerta ante el Athletic que obligó a Unai Simón a dejarle el balón muerto a Isco sobre la línea de gol). Con motivo de ello, Junior Pedroso, representante del brasileño, de la agencia 4ComM Career Management, ha tenido a bien atender al periodista italiano Fabrizio Romano, en una entrevista para su página web, GiveMe Sport, en la que ha detallado poco a poco los detalles más interesantes de cómo fue la toma de la decisión de venir a Sevilla.

Desde el conjunto verdiblanco van a intentar conseguir la continuidad del paulista para la próxima temporada, también como cedido, pero es una opción demasiado complicada y que, de momento, no está en la mente de la parte del futbolista que se está centrando en adaptarse, ser feliz y rendir en Heliópolis.

Antony celebra su gol con el Betis ante el Gent / RBB

Una historia no cerrada en Manchester

"Este rendimiento es posible porque Antony está muy, muy feliz. Se le nota, dentro y fuera del campo. Ha sido capaz de adaptarse muy rápido y eso es absolutamente crucial, porque significa que hemos elegido la mejor opción posible", comentaba. "El fútbol español refuerza en gran medida las principales características técnicas y físicas de Antony. Tiene más libertad para utilizar todas sus habilidades en beneficio de la eficacia en el ataque. Por eso dijimos que sí y por eso el Manchester United también lo aprobó. La decisión de todos fue unánime: Betis".

La sinceridad de su agente hablando del tiempo que va a estar Antony en Sevilla se palpa en sus palabras: "Cuando empezamos a pensar y planificar el traspaso temporal de Antony, sabíamos que sería un proyecto a corto plazo. Nuestra preocupación era que él y su familia se adaptaran rápidamente y encontraran un estilo de juego que potenciara sus características. Después de eso, hicimos un mapa de los clubes en los que podría jugar y llegamos a la conclusión de que el Betis era el destino ideal".

Manuel Pellegrini saluda y dialoga con Antony en un momento del entrenamiento de ayer. / Juan Carlos Muñoz

El respeto a Amorim y las ofertas que tuvo

"Antony respeta mucho a Amorim, sin duda, pero en enero entendimos que su situación en el club no era buena para nadie. El Manchester United también entendió que salir cedido era la mejor manera de que Antony recuperara su mejor forma", sentenció. "Sí, puedo confirmar que no hay cláusula de opción de compra en el contrato. Así que Antony será jugador del Manchester United a partir de julio". Y es que certificó que en el mundo del fútbol, el tema de los proyectos es muy ambiguo: "Creo que el fútbol es muy dinámico. No hay planes a largo plazo. Puede que todavía queden algunos capítulos más en su historia con el Manchester United... o puede que no. Esto dependerá de muchos factores que involucren decisiones del club y de él en un futuro próximo".

"Hay varios clubes de Inglaterra que también quieren a Antony. Él tenía la oportunidad de quedarse en la Premier League, pero nosotros preferíamos ir al Real Betis. También puedo revelar que los clubes de la Saudi Pro League se acercaron a nosotros para plantearnos posibles traspasos. Era otra opción, pero España era la mejor opción para el jugador", contaba Pedroso sobre las ofertas que tuvo.