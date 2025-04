Así quedan las aspiraciones europeas del Betis tras la derrota contra Villarreal

SEVILLA/La tarde del Domingo de Ramos no terminó de la mejor forma posible para el Real Betis Balompié. El equipo de Marcelino García Toral terminó con la racha de los del Ingeniero después de siete victorias y un empate en los últimos ocho partidos. Lo hizo con una victoria (derrota en clave verdiblanca) basada en la máxima de este deporte llamado fútbol, la efectividad. Más de 25 ocasiones con disparos tuvieron los verdiblancos y tan solo de ocho gozaron los del submarino amarillo.

El primero de los goles, de Barry, llegó después de dos rebotes que pudieron defender los futbolistas heliopolitanos, pero no hicieron lo propio con el tercero. El segundo, con una buena definición de Ayoze tras un pase de Parejo. Dos chispazos bastaron al equipo visitante ayer en el Villamarín para colocarse tres puntos por encima de los de La Palmera, con un partido atrasado todavía por disputarse en La Cerámica. Ahora mismo, las aspiraciones del Betis para la Champions se basan en una hecatombe del Athletic, que lo tiene en su mano con nueve puntos de ventaja sobre los verdiblancos, y un doble pinchazo del Villarreal que permita a los de Pellegrini volver a alcanzarles en la clasificación en esa quinta plaza. Eso sí, si los de Valverde ganasen la UEFA Europa League y quedasen en quinto puesto, el sexto (por ahora el Betis) iría a Champions.

Las fotos del Betis - Villarreal / José Luis Contreras

El calendario de los tres equipos

En el caso de los heliopolitanos, restan siete partidos de liga. Girona en Montilivi el próximo Lunes de Pascua, recibe al Valladolid tres días después, visita al Espanyol, recibe al Osasuna, visita Vallecas y el Metropolitano antes de terminar con el Valencia en el Benito Villamarín el próximo 25 de mayo. Si el equipo Heliopolitano cumple este jueves en su viaje a Polonia, también habrá que contar con dos partidos de semifinales de competición europea de por medio en esas fechas.

Por su parte, el Athletic Club visita la próxima jornada el Bernabéu, recibe a la UD Las Palmas antes de afrontar el derbi vasco en el Reale Arena, recibir al Alavés, visitar al Getafe y Valencia antes de terminar en San Mamés con el Barcelona. Un calendario ciertamente más complicado que el bético. Algo parecido ocurre con el Villarreal: Real Sociedad, Celta, Espanyol, Osasuna, Girona, Leganés, Barcelona y Sevilla.

Nadie se rinde en el vestuario del Betis

Y es que este discurso ha sido el más habitual. Los principales puntales del vestuario heliopolitano hicieron declaraciones después del partido en las que han elegido creer. "Estoy muy amargado con el resultado, pero poco se le puede recriminar al equipo que seguirá luchando hasta el final por llegar lo más arriba posible", comentaba Pellegrini en rueda de prensa. “Nos ha faltado acertar en la última toma de decisión. Cosas del fútbol, pero no dejamos de intentarlo todo el encuentro. Hemos perdido una bonita oportunidad de meternos en la quinta plaza, pero no nos vamos a rendir mientras haya posibilidades. La ilusión está intacta”, aseguró Isco.

Como no podía ser de otra forma, Aitor Ruibal, autor del gol verdiblanco y peso clave en el vestuario también iba en esta línea: "Quedan muchas jornadas y puntos por disputar y no nos vamos a rendir. Hay que seguir en la dinámica que tenemos, porque aunque no hayamos sumado puntos dejamos buenas sensaciones".