Ruibal: "No nos vamos a rendir por esa quinta plaza"

El goleador del Betis ante el Villarreal, Ruibal, no acabó nada satisfecho y aseguró que hubiera cambiado su tanto por ganar, aunque lanzó un claro mensaje al asegurar que la plantilla seguirá luchando por esa quinta plaza.

"Prefería no marcar y ganar. El equipo estuvo bien y controlamos el partido. Nos empataron a balón parado y nos quedamos tocados, pero nos hemos rehechos y en un balón en largo con muy poco hicieron el 1-2", resumió el catalán, consciente de que ese segundo gol al inicio del segundo tiempo fue un duro golpe: "Sabíamos que teníamos que morder en el inicio de la segunda parte y encajamos. El equipo lo intentó, tuvimos ocasiones..., pero así es el fútbol. Hay que seguir peleando, porque el jueves tenemos una importante cita", recordó.

Preguntado por las acciones polémicas en el área del Villarreal indicó: " En el campo esas acciones no se ven. Son decisiones del árbitro y el VAR", indicó.

La derrota es sólo un frenazo en las aspiraciones béticas por la quinta plaza, pero Ruibal no entierra aún esa ilusión: "Quedan muchas jornadas y puntos por disputar y no nos vamos a rendir. Hay que seguir en la dinámica que tenemos, porque aunque no hayamos sumado puntos dejamos buenas sensaciones".