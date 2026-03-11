Rafa Benítez: "Los seis años de Pellegrini en el Betis suponen una ventaja significativa"

El entrenador del Panathinaikos griego, Rafa Benítez, consideró en vísperas de la ida de los octavos de final de la Liga Europa que el Betis "es un buen equipo, con un buen entrenador", el chileno Manuel Pellegrini, quien "lleva cinco o seis años allí, lo que supone una ventaja significativa" para su rival, "ya que ha transmitido claramente sus ideas".

El técnico español, sin embargo, afirmó este miércolesen rueda de prensa que "esto no significa que no se le pueda ganar", pero sí que "la manera correcta" para hacerlo es "pensar en ir partido a partido", sin dejarse llevar por la buena racha actual del Panathinaikos. "Todavía no estamos donde queremos. Tenemos que seguir y hacer las cosas mejor. Tenemos que trabajar en equipo y ayudarnos mutuamente. Tenemos que protegernos, no exponernos al uno contra uno y tener cuidado, porque ellos cada vez que tienen el balón pueden crear algo y cada vez que lo recuperan, lo mismo", dijo el preparador madrileño.

Rafa Benítez recordó que, cuando se hizo cargo del conjunto ateniense, "tenía tres puntos en la Europa League" y que lo ha conducido a "una mejor situación, pero esto es el Panathinaikos y no es suficiente, aunque demuestre un progreso", al tiempo que precisó que esto no significa que vaya a ganar esta competición, pues "si lo dijera, parecería un loco".

También se mostró "realista" ante las opciones de su equipo contra el Betis, al que afronta "con la mentalidad adecuada" pese a los "problemas con suspensiones o lesiones", y puntualizó que aunque "la afición dice que hay que ganarles", remarcó que están "hablando de un equipo que está en lo más alto de la liga española".

Eso sí, el técnico madrileño afirmó que su rival "tiene debilidades, como cualquier equipo", y sobre las que matizó que prefiere "no hablar, porque ahora mismo seguro que están escuchando", con lo que se limitó a resaltar que "son un buen equipo en ataque", con "algún problema en defensa, porque están acostumbrados a tener la posesión".

Benítez explicó que antes de este duelo europeo "hizo cambios para el descanso de algunos jugadores en el partido contra el Levadiakos" de la pasada jornada de la liga griega y recordó que "el Betis también cambió mucho ante el Getafe", lo que "significa que el equipo es fuerte y todos pueden contribuir", además de que así es como el grupo "se fortalece".