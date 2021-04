El recuerdo de Dani Ceballos y el Betis

El nombre de Dani Ceballos siempre aparece vinculado al Betis cada vez que se acerca el mercado de fichajes. El centrocampista utrerano nunca ha escondido su deseo de volver al club verdiblanco, de ahí que esa posibilidad siempre sea tenida en cuenta por los técnicos béticos, que valoran muy positivamente las cualidades del canterano.

En esa conexión entre Ceballos y el Betis también se suelen repetir los guiños de una parte hacia la otra. El último se ha vivido hoy, cuando el centrocampista ha respondido a una publicación del club en las redes sociales, en el que recordaba un gol del propio Ceballos ante el Atlético en su etapa en el Betis. "Qué momentos. ¡Mucha suerte para el domingo!", ha respondido el utrerano, que luego ha recibido numerosas peticiones de aficionados béticos pidiéndole que vuelva al Betis.

Que momentos 🤩. ¡Mucha suerte para el domingo! ⚽️💪🏽💚! https://t.co/1TgGQkEkYS — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) April 8, 2021

"Quiero volver antes de acabar mi carrera y reencontrarme con la afición. No salí de la mejor manera posible y no he tenido esa relación de cariño de un jugador de la cantera. Algún día regresaré a mi Betis y nos devolveremos ese cariño", comentó en El Larguero en una de sus últimas entrevistas en las que repitió ese deseo de jugar de nuevo de verdiblanco. "Soy sevillano, nací en Sevilla, me he criado en el Betis y tengo un cariño especial por el Betis. Es un club diferente a cualquier otro del mundo. Siempre sigo al Betis, a diario, en la televisión y en las redes sociales", añadió por aquel entonces.

En cualquier caso, una operación para repatriar a Dani Ceballos no sería sencilla. Cedido por el Real Madrid al Arsenal, donde percibe una ficha elevadísima, la única alternativa sería un préstamo desde el club blanco, que no lo suele poner sencillo, pero este verano se antoja largo y el nombre del utrerano siempre está presente en la agenda del Betis.