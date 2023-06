La reestructuración en Gol Sur en el Betis

Ramón Alarcón, CEO del Betis, explicó los cambios que prepara el club para la grada de animación del Gol Sur para no devaluar la imagen de marca por los huecos vacíos existentes en el tiro de cámara. Con motivo de esa reestructuración todos los integrantes de esa grada deben apuntarse al proceso de reasignación de asientos.

"Hemos visto que las dos esquinas se quedaban vacías al agruparse detrás de la portería y en el tiro de cámara se veían huecos que no es bueno la marca Betis. Por eso hemos creado una nueva grada, Gol Sur Bajo, la esquina que une fondo con Gol Sur. Y en la esquina que une Gol Sur con Preferencia y Voladizo será una Grada Solidaria con unas 600 localidades destinadas a colegios, colectivos que vendrán invitados. Es una medida para mejorar la estética y asistencia al estadio", explicó el directivo en los medios oficiales, añadiendo que la cesión de asientos en esa zona tiene precios y condiciones especiales. "La grada de animación cumple una normativa. Nos han solicitado mucho el tema de la cesión de abonos, nos han autorizado que sean dos personas por abonado. En esta nueva grada al no ser de animación se aplicará la normativa general del estadio. En la grada de animación creemos que se han hecho cosas bien, pero también saben que todo lo que sea violencia e insultos nos tendrán enfrente, eso es extensible a cualquier bético vaya a la grada que vaya. Hay que venir a animar, hay que erradicar la violencia y los insultos, sancionan al club. El Betis es familia y no hay que insultar a nadie", señaló.

De esta forma, los abonados de Gol Sur grada baja deberán realizar el proceso de reasignación de asientos desde este lunes día 12 hasta el jueves 29 de junio en su área privada de socio.

Palmerines y lista de espera

"Con los Palmerines lo que ha ocurrido es que algunos pasan a categoría infantil y deben tener un asiento. Para los que había un hueco en la misma grada se les ha indicado, pero hay algunos que están en una grada en la que no hay asientos libres para el niño y se les ha indicado que al acabar la campaña de renovación será recolocar a los Palmerines y si no hay sitio el adulto se podrá ubicar en otro lugar con el niño. Y si no hay opción, la posibilidad es que se haga Soy Bético, porque no podemos quitar un asiento a un bético para dárselo a otro", explicó Alarcón.

Además, el dirigente se refirió a la lista de espera para ser socio-abonado animando a los que no lo consigan a seguir con el Soy Bético por las ventajas para adquirir entradas "a un precio muy razonable". "Hay unos 25.000 Soy Bético en la lista de espera para poder tener un asiento. El porcentaje de renovaciones es altísimo y muchos no lo pueden conseguir. Hay que darse cuenta que un carné del Betis es difícil de conseguir y que hay muchas personas ansiosas por tener un sitio aunque sea en la cuarta fila de voladizo o en la tercera de fondo. Damos las gracias a las personas que esperan pacientemente. Entre el 5% y el 10% no suelen renovar por distintas circunstancias y esas son las plazas que hay hasta llegar al cupo límite (50.373 abonados)".

Por último, Alarcón se refirió al crecimiento de la entidad, valorada en 440 millones de euros: "Somos el 34 club del mundo. Hace dos o tres años no estábamos en este ránking y eso al final hay gente que no le da valor, pero consultoras especializadas ponen el valor del Betis en 440 millones de euros midiendo la marca, el impacto social, la actividad de la Fundación o Forever Green. Esas cuestiones que van más allá de lo deportivo al final generan valor y hacen que el club crezca", aseguró.