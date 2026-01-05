Ricardo Rodríguez olvidó uno de los mandamientos de la estrategia: marcar al tacto

Ricardo Rodríguez cae ante Rodrygo, ya en el suelo, en una pugna por el balón.

El Betis naufragó ante el Real Madrid en su visita al Santiago Bernabéu en una tarde para olvidar para los verdiblancos. Dos goles a balón parado en los que los defensores perdieron su marca, con muhos jugadores desaparecidos llamados a marcar las diferencias como Antony y con un protagonista en el madridista Gonzalo.

Ricardo | Obvió uno de los mandamientos de la marca en estrategia

El problema es algo que tendrá que replantear el cuerpo técnico, porque no fue sólo uno sino dos los goles a balón parado con rivales sin marca. El suizo obvió la primera regla en estos casos, defender con el tacto y no con la vista. Perdió el contacto físico con Gonzalo y apareció a su espalda.

Ángel Ortiz | Plantearle un duelo con Vinícius era, quizá, demasiado...

El extremeño es un futbolista con un gran futuro. Tiene muchas cosas: amor propio, velocidad, un motor inagotable... y además entiende el juego. Pero todavía es un jugador en formación y plantearle un duelo individual con Vinícius ofrecía un riesgo que acabó dando la cara. Vio una amarilla pronto, rozó un penalti y tuvo que hacerle la falta del 1-0. Y ya el Madrid iba a por él...

Antony, impotente, en el suelo. / Kiko Huesca / Efe

Antony | Otra vez arrugado en una cita ideal para decir algo

No es la primera vez que se arruga en una cita de altura y el brasileño volvió a regalar a la parroquia bética un partido decepcionante. Ante compatriotas como Vinícius y Rodrygo, comprobó por qué está un escalón –o varios– por debajo de ellos. Nunca desbordó, y lo peor, ni lo intentó.

Fornals | Junto a Ruibal intentó dejar el pabellón alto

Para el Betis era muy difícil trenzar juego, sobre todo en una primera parte en la que Courtois estaba muy lejos. Pero, tanto él como Aitor Ruibal y el Cucho, intentaron remar cuando el balón llegaba a sus inmediaciones. Lo que pasa es que siempre faltaba algo y no tenía acompañamiento.