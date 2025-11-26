Ron Jans avisa al Betis: "Cuanto más grande es el rival, mejor juega el Utrecht"

El entrenador del Utrecht, Ron Jans, manifestó ayer en rueda de prensa que su equipo "no es favorito" en el campo del Betis, que posee "un entrenador y varios jugadores que han estado en clubes como el Barcelona o el Real Madrid".

"Pero nosotros, cuanto más grande es el rival, mejor jugamos", advirtió Ron Jans, quien ironizó sobre el presunto interés del Betis por su lateral zurdo, el marroquí Souffian El Karouani. El técnico aseguró que no le importa porque el club que él dirige tiene "interés en fichar a Antony".

El preparador neerlandés dijo que el Utrecht "nunca se rinde" y, por tanto, no desmaya en su empeño por pasar a la siguiente ronda, si bien él está "más enfocado en ganarle a un rival importante", una "hazaña" que, de lograrla, "nunca la vas a olvidar".

Miguel Rodríguez, extremo español del Utrecht, junto a su entrenador, Ron Jans. / José Manuel Vidal / Efe

Jans admitió estar ante "el partido más difícil" de la fase liga, puesto que el Betis "ganó en la pasada jornada al Lyon", otro de los "equipos" participantes "que están a mejor nivel", aunque opinó que el conjunto verdiblanco "podría ser mejor" que el francés.

Además, vaticinó que "Isco es posible que no sea titular" o, al menos, tiene la "esperanza de que sea suplente" porque le parece un jugador "fantástico" pero advirtió que sus "futbolistas están preparador para soñar en un campo con 55.000 personas" y hacer "feliz a la gente que ha venido desde Utrecht".

Por su parte, el extremo gallego Miguel Rodríguez declaró que el Betis "es uno de los mejores equipos de España", no sólo por las clasificaciones europeas, sino porque "juega muy bien al fútbol", de modo que su receta "para ganar" consiste en dar "la mejor versión".