La lista de convocados del Betis para recibir al Utrecht
Pellegrini cita a los 23 jugadores disponibles que tiene · Bakambu, baja de última hora ·Tampoco están Lo Celso, Bellerín ni Pau López
Pellegrini, en la previa del Betis-Utrecht
El entrenador del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, convocó este miércoles a los veintitrés futbolistas que tiene disponibles para el partido en La Cartuja ante el Utrecht, correspondiente a la fase liga de la Europa League.
El Betis ofreció la lista de convocados con la baja de última hora de Bakambu, con fiebre y problemas estomacales, que se suma a las ya conocidas por lesiones de diversos grados de Pau López, Héctor Bellerín y Giovani Lo Celso.
La lista de convocados del Betis para recibir al Utrecht es la formada por Álvaro Valles, Adrián, Manu González, Aitor Ruibal, Ortiz, Bartra, Llorente, Natan, Valentín, Ricardo, Junior, Amrabat, Marc Roca, Altimira, Deossa, Fornals, Antony, Isco, Abde, Riquelme, Chimy Ávila, Pablo García y Cucho Hernández.
