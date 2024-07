Rui Silva habla y aclara su futuro en el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié sigue trabajando todavía en la ciudad deportiva Luis del Sol para llegar de la mejor forma posible al inicio liguero ante el Girona en el Benito Villamarín. Ha realizado su último entrenamiento antes de partir a Estados Unidos para resolver la gira norteamericana con dos partidos ante Liverpool y Manchester United. Uno de los que viajará a ese stage será Johnny Cardoso, que en el día de hoy se ha reincorporado con el grupo acortando sus vacaciones. También queda por ver si estarán algunos canteranos que han dado muy buena impresión durante el primer tramo de la pretemporada, como por ejemplo Pablo García, Marcos Fernández, Nobel Mendy, Guilherme o Ismael Sierra (entre otros). Y uno que también estará seguro es Rui Silva.

El portugués viajó y entrenó con total normalidad a las órdenes de Pellegrini durante la estancia en Austria, al igual que en las dos sesiones que ha tenido el equipo en la capital hispalense. Un portero cuyo futuro lleva en entredicho varios meses desde que él mismo indicase que le gustaría volver a jugar en su país: "Me encantaría volver a Portugal, si es posible por la puerta grande. Tengo la ambición y el sueño de poder representar a un gran club en Portugal. Es mi sueño desde niño. Ya he cumplido algunos a lo largo de mi carrera y, sin duda, este también es uno de mis objetivos. Estoy en una etapa importante en la carrera de porteros, una fase de madurez y crecimiento", reconoció abiertamente a O Jogo.

Centrado en el Betis

Aunque él mismo se ha encargado de borrar del horizonte todos los rumores, ya que tras la sesión matinal, ha atendido a los compañeros de los medios de comunicación para aclarar su futuro: "Yo tengo contrato aquí, estoy muy contento aquí. Ya veremos". También habló del supuesto interés de algunos equipos de Portugal: "No sé, puede ser. Eso también lo sabéis vosotros en la prensa, pero yo estoy centrado en el Betis". Uno de los pesos pesados del plantel que terminó confirmando que su deseo es quedarse en el equipo de las trece barras. Unas declaraciones que no se alejan del discurso normal en un futbolista con mercado, del que se está especulando mucho, pero que a la misma vez tampoco termina de cerrar una salida.

También tuvo tiempo para hablar en relación a la pretemporada. Están siendo días de mucho trabajo en los que la intención es seguir cogiendo forma y tratar de llegar de la mejor forma posible al inicio de la competición: "Bien, bien. De momento tranquilo. Estamos bien, trabajando para recuperar la forma y llegar lo mejor posible".

Rui Silva entrenando con el Betis en Sevilla / Real Betis

En el punto de mira

Tuvo oportunidad de jugar el primer amistoso del Betis ante el Austria Salzburgo y desafortunadamente para él, terminó encajando el único tanto de los austríacos. Una acción en la que mucha gente le reclamó que pudiese hacer algo más. Eso sí, todas las críticas dentro del contexto de que es el primer partido de pretemporada, las piernas están empezando a coger ritmo y los futbolistas necesitan un período de adaptación.

En la recámara quedan las opciones de la portería para sustituirlo. Hasta que no se produzca su salida y se sepa con qué argumento económico el Betis puede ir a buscar un sustituto, no se cerrará nada. El club ya tiene un acuerdo con Álvaro Valles, pero no con Las Palmas. Rulli y Musso son otras opciones, muy del gusto de Pellegrini, pero que se dificultan a medida que pasa tiempo en la ventana estival.