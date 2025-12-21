Ruibal: "Arriba es donde he jugado toda la vida"

Feliz, humilde y araddecido. Así se mostró Ruibal al término del encuentro ante el micrófono de DAZN, indicando que está "muy agradecido siempre por el cariño del público", que le brindó una gran ovación al ser sustituido tras marcar dos goles. "Un partido así para el equipo es gloria; la afición lo ha disfrutado, que se lo merece", dijo el catalán.

Pellegrini sorprendió en su alineación situándolo como extremo zurdo, con Abde en la Copa de África y opr delante de Riquelme. Ruibal metión dos goles. "Pellegrini me dijo que hiciese mi trabajo. Él me conoce más que nadie y me ha pedido lo que he hecho, nada más y nada menos", dijo Ruibal, que en sus inicios siempre jugó más adelantado, por lo que eso de marcar no es algo extraño: "Quizá no se está acostumbrado a verme tan arriba, pero es donde he jugado toda la vida. Estoy muy contento".

Por último, Ruibal deseó "al 2026 seguir mejorando". "Estoy donde quiero, con quien quiero, feliz con mi familia y en el club que más quiero y ojalá sea por muchos años más", acabó con su declaración de amor.