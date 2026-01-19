Ruibal: "El Atlético es uno de los clubes más grandes del mundo, pero habrá que eliminarlo"

Uno de los capitanes del Betis como Aitor Ruibal valoró el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que el Betis quedó emparejado frente al Atlético de Madrid, en un duelo que se disputará en La Cartuja. El conjunto rojiblanco ya ganó en la Liga por 0-2 al conjunto bético en un partido en el que la eficacia de los de Diego Simeone fue determinante.

"El rival que tocara iba a ser duro. Es verdad que queríamos jugar en casa, porque al final jugar con nuestra gente siempre nos viene mejor. Cualquier rival era duro y el Atlético es uno de los clubes más grandes del mundo, pero habrá que eliminarlo", dijo el catalán en los medios del club, mostrando la ilusión en el vestuario por la competición copera: "Cuando vas superando cada eliminatoria cada vez ves la final más cerca. Jugamos en casa y si pasamos será un partido más en semifinales en La Cartuja, por lo que lo afrontamos con mucha ilusión".

El jugadfor heliopolitano insistió, como hizo tras eliminar al Elche, en que "ganar un titulo con el Betis es lo más bonito" que ha podido vivir en el mundo del fútbol, así que aseguró que la plantilla "va con muchas ganas".

"El factor de La Cartuja se tiene que notar. La afición del Betis no falla nunca, así que poco hay que decirle más que que esté con nosotros como siempre", finalizó Ruibal.