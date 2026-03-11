Ruibal: "Hay que ser listos, porque la eliminatoria son dos partidos, no uno"

Ruibal, uno de los capitanes de la plantilla del Betis, reconoció que los últimos resultados no han sido positivos, pero que es un "bache" como el de cualquier conjunto y que "el equipo está concentrado y prepardo para dar lo mejor en este tramo importante de la temporada"

“Hemos tenido malos resultados en los últimos partidos, pero son baches que tienen todos los equipos y lo importante es sobreponerse lo antes posible. Hay que sacar un buen resultado ahora y hay que ser listos, porque son dos partidos, no uno”, indicó sobre la eliminatoria con el Panathinaikos, que puede ser un punto de inflexión junto al duelo contra el Celta del domingo: "Son dos partidos clave, el grupo lo sabe. Estos duelos son vitales. Hay que estar concentrados y bien para sacar buenos resultados”.

"Clave son todos los partidos, pero sabemos que los próximos encuentros hay que sacarlos", indicó el catalán, quien incidió en la importancia de recuperar también el paso liguero lo antes posible: "El partido del domingo es muy importante, pero nos concentramos en el del jueves primero. Hay que sacar un resultado aquí, está claro. Pero no son sólo 90 minutos. Venimos con el convencimiento de estar al 200%. A salir a tope y a ganar".

Sobre la posibilidad de hacer algo importante en esta Europa League indicó: "Un jugador y el club lo que quiere es ganar títulos. En tres eliminatorias nos podemos plantar en una final. Hay mucha ilusión en el vestuario", aseguró el futbolista.