De la inexplicable segunda tarjeta al Chimy, por protestar no se sabe qué, a la falta de velocidad de Sokratis

Decepción para todos los béticos con una derrota que no entraba en los planes y sobre todo después de ponerse dos veces por delante en el marcador ante el Villarreal. Pero los hombres de Pellegrini no supieron aprovechar sus bazas y acabaron cayendo ante el gran partido de Gerard Moreno.

Chimy Ávila | No sabría que Alberto Moreno ya había sido expulsado...

La actitud de Chimy Ávila cuando se levantó y Alberto Moreno le tiró de la oreja es complicado de explicar. El lateral del Villarreal ya había sido expulsado por su falta previa y haber rozado con su cabeza al argentino, pero lo que no se entiende es qué reclamaba el bético al auxiliar de Hernández Hernández de forma tan vehemente para cargarle la pistola al árbitro canario y qué este lo mandara también a los vestuarios. Como no fuera que no sabía que ya lo había expulsado previamente...

La secuencia en la que Alberto Moreno y el Chimy Ávila fueron expulsados en el Betis - Villarreal #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/3ry16iZaPg — DAZN España (@DAZN_ES) March 10, 2024

Guido Rodríguez | Gerard Moreno detectó lo que no vio Pellegrini, que no tenía ayuda

Volvía a la titularidad después de su lesión de peroné y fue capaz de poner incluso por delante a los suyos en una dejada de cabeza de William Carvalho. Sin embargo, el problema fue cuando Gerard Moreno detectó su soledad a la hora de defender, pues no lo ayudaba ni el portugués ni Fekir ni los centrales. Pellegrini también debió verlo.

Sokratis | Le falta la velocidad necesaria en el máximo nivel

No estaba Pezzella, el central que hace bueno al que esté a su lado, y se notó muchísimo en el rendimiento defensivo del Betis. Los verdiblancos marcaban goles, hasta dos, pero todos sus aficionados veían que era una lotería. El griego se marcó el empate y también llegó muy tarde en el 2-3 de Sorloth, al que no pudo ni estorbarlo.

Fekir | En una fase muy irregular, esta vez no llegaba

Es un genio y, lógicamente, todos los béticos lo esperan lo que haga falta, también Pellegrini, pues les va a seguir dando mucho. Sin embargo, está en una fase en la que hay partido en los que sencillamente no puede seguir el ritmo. A balón parado es perfecto, pero le falta y encima falló el 3-2 antes del 2-3.