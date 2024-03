El seleccionador de Senegal confirma la retirada de Sabaly: "Es honesto y tomó una decisión meditada"

Youssouf Sabaly no volverá a jugar con Senegal. Después de un periplo que comenzó en 2017 y tras estar presente en dos Copa África y dos Mundiales, el lateral africano, a sus 31 años, ha comunicado su retirada definitiva de su selección. Así lo ha confirmado en la tarde de este viernes el seleccionador senegalés, Aliou Cissé, quien siempre ha mostrado una plena confianza en el defensor verdiblanco.

El técnico senegalés, en sala de prensa, ha valorado la decisión de Sabaly, tomada en gran parte por las lesiones que lleva sufriendo durante las últimas temporadas que no le han permitido ser protagonista en el Betis: "Youssouf es un buen chico, tengo muy buena relación con él y luché para que viniera a la selección. Es un jugador muy, muy, muy bueno, en su posición prácticamente uno de los mejores del continente. Es una persona que siempre ha sido honesta conmigo, siempre me ha hablado con honestidad y franqueza y sé que si ha llegado a tomar la decisión de no volver a la selección es porque fue cuidadosamente pensado. Es un chico muy maduro".

Aliou Cissé s'est dit désolé de la décision de Youssouf Sabaly de mettre fin à sa carrière internationale pour se concentrer sur son club, le Bétis Séville. Le technicien décrit Sabaly comme ''un garçon honnête" et affirme avoir "beau essayer de le convaincre'' mais ''sa… pic.twitter.com/Yi7242dD1W — A.P.S - Sénégal (@APS_Senegal) March 15, 2024

La irregularidad en el Betis por las lesiones, uno de los factores claves

Sabaly apenas ha podido gozar de continuidad en el Betis. Desde su fichaje en verano de 2021, el senegalés ha sufrido graves lesiones de todo tipo que le han impedido competir con normalidad. Lesiones musculares, de tobillo... Cissé también lo ve como una de las principales razones: "Es cierto que también en los últimos años, si miramos el número de partidos que ha disputado en estos tres años, desde que fichó por el Betis, no ha jugado mucho. Ha tenido lesiones muchas veces".

Además, el seleccionador elogia la madurez del zaguero africano, que ha tomado una decisión totalmente meditada: "Cuando un chico como Youssouf, tan equilibrado, tan serio, tan honesto, te llama para decirte 'entrenador, lo pensé bien y quiero parar'... por mucho que intentes convencerlo, no podrás, porque conozco al chico. Sé que es un hombre de palabra, sé que no es un mentiroso. Lo que dice es lo que realmente tiene, pero es cierto que para nosotros es una pérdida importante".

En última instancia, el técnico analiza lo que supondrá la pérdida de Sabaly y agradece los servicios prestados a su país: "Está claro que nos hubiera gustado que siguiera vistiendo esta camiseta para defender los colores de la selección, pero cuando un futbolista decide dejar de hacerlo no podemos obligarlo. Lo único que puedo decir es que se lo agradezco y ya está. Le agradezco todo lo que hizo por esta selección".