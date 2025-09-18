Sergio Francisco: "El Betis es un equipo fuerte en casa que domina muchos registros"

Rueda de prensa del entrenador de la Real Sociedad, Sergio Francisco, previa al partido ante el Betis.

El técnico de la Real Sociedad, Sergio Francisco, ha reconocido que es "consciente de la situación" clasificatoria del equipo, pero también ha querido dejar claro que "el equipo está mejor de lo que la clasificación dice".

El arranque de la era Sergio Francisco en San Sebastián no ha sido la esperada, sólo 2 puntos en las primeras 4 jornadas y el equipo todavía no sabe lo que es ir por delante en el marcador en la presente campaña.

"Somos conscientes de que la situación no es la que queremos, pero veo al grupo bien y con ganas de trabajar para llegar lo mejor preparados posibles", ha subrayado el técnico este jueves.

Respecto a no haber ido ganando ni un solo minuto del curso, el de Irún ha reconocido que "el equipo no tiene una mochila", pero confía en que ante el Betis se empiece ganando para no tener que remar a contracorriente.

Para el choque del viernes en La Cartuja el de Irun ha citado a 25 futbolistas, entre ellos Álvaro Odriozola y, en especial, un Sadiq Umar que ha entrado por primera vez en una convocatoria oficial.

"Una vez que se cerró el mercado lo tenemos con nosotros, por lo que lo contamos como uno más", ha comentado Sergio Francisco a cerca del nigeriano.

Como noticias positivas, Luka Sucic y Brais Méndez están recuperados y podrán volver a ser de la partida, y Sergio Francisco ha comentado que "no ha habido ningún contratiempo" esta semana.

"Le he visto siendo un jugador importante desde que he llegado aquí", ha señalado el entrenador sobre el futbolista de Mos.

Otros dos futbolistas que dan pasos hacia adelante son Arsen Zakharyan y Carlos Soler. Ambos disputaron la pasada semana los primeros minutos de la temporada, y Soler podría estar mañana en el once.

Sobre el ruso, el técnico ha reconocido que es un jugador que "va a ayudar" y que todos son "conscientes de la calidad que tiene".

Respecto al rival, el Betis, el entrenador txuri-urdin ha señalado que es "un equipo muy fuerte en casa que domina muchos registros".

"Será uno de los equipos de arriba de la clasificación sin ningún tipo de duda", ha añadido.

Además, el partido tiene el aliciente de que se disputará en La Cartuja, el estadio en el que la Real ganó la Copa del Rey en 2021. "Es un campo muy especial", ha subrayado.

Este verano la Real fichó a un nuevo especialista del balón Parado, José Rodríguez, aunque los registros en dicha disciplina no están siendo muy buenos.

"Es algo de lo que menos preocupado estoy. Estamos generando ocasiones, pero nos está costando marcar. En lo defensivo, quitando los primeros 25 minutos ante el Real Madrid, somos un equipo muy solvente. A medida que vayan pasando los partidos iremos mejorando", ha indicado Sergio Francisco.

Por último, sobre los tres lesionados (Yangel Herrera, Orri Óskarsson e Iñaki Rupérez) ha señalado que "van avanzando", pero "más lento" de lo que le gustaría".