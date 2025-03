El sueño de la Champions y el efecto diferencial de Isco según Johnny

Sevilla/Johnny Cardoso habló de derbi, pero también de otros aspectos de la actualidad verdiblanca y la suya personal. En el vestuario bético se habla de Champions, ya no es una palabra tabú, pero se mantiene el mantra del partido a partido. El americano no descubre nada nuevo al destcar el nivel de Isco, "diferente y diferencial", pero no piensa en el futuro más allá de esta temporada, porque de momento solo tiene "en la cabeza el Betis".

Se habla de derbi, claro, ¿pero también se habla en el vestuario de la Champions?

Sí. Al final ahora vamos partido a partido. Llevamos cinco victorias y eso nos da mucha confianza y nos ilusiona con la Champions. A cada encuentro que pasa vamos teniendo más ambición, pero desde el principio ya dije que siempre jugamos para luchar por lo máximo porque tenemos cualidades para ello. Confiamos en el grupo y en nuestro trabajo y si seguimos así, por qué no soñar.

–En verano su nombre sonará mucho con esa opción preferencial del Tottenham. ¿Qué significa que un club así se interese por usted?

–No puedo mentir y es verdad que es algo que me da confianza, que me hace sentir valorado porque estoy haciendo un buen trabajo. Pero siempre intento mejorar y busco hacer lo mejor en beneficio del grupo y crecer como persona dentro y fuera del campo. Sin embargo, ahora mi cabeza sólo está en el Betis. Esta temporada tenemos cosas importantes en las que pensar.

–¿Y si el Betis se clasifica para la Champions no le gustaría jugarla de verdiblanco?

–Claro que sí. Es un equipo que desde que llegué es mi casa y me siento muy bien aquí.

Johnny Cardoso posa en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. / Juan Carlos Muñoz

–João Lucas de Souza Cardoso… ¿Cómo evoluciona a Johnny?

–Fue mi padre el que me empezó a llamar así. Nací en Estados Unidos, pero a los tres meses mi familia se fue a Brasil y crecí allí. Hoy todo el mundo me conoce como Johnny. Ni algunos amigos saben que en realidad me llamo Joao Lucas.

–Un compatriota suyo como Antony también está destacando. Futbolísticamente les ha aportado mucho, ¿no?

–Es un futbolista muy bueno y ya lo admiraba cuando estaba en el Sao Paulo. Llegamos a enfrentarnos. Viene para sumar mucho y ha demostrado en poco tiempo que puede marcar diferencias. Tener jugadores así en el plantel es muy importante.

–Ahora con la línea Antony-Isco-Jesús Rodríguez parece que el equipo está mejor en ataque.

–Antes también jugábamos con jugadores con características diferentes. En la primera parte de la temporada sufrimos muchas lesiones y no pudimos tener continuidad con los mismos, pero tampoco era el problema porque jugaban compañeros de calidad.

Cardoso opina sobre Isco y su papel en el Betis

–¿Y qué puede decir de Isco?

–Es un tío diferente y diferencial. Y lo que más contagia son las ganas. Lo ha ganado todo, es buenísimo, pero si hace falta correr hasta el minuto 95 él lo hace.

–A veces habrá que frenarlo, porque sus dos lesiones fueron por ir a por un balón que se iba por línea de fondo y por presionar la salida de la pelota del rival.

–Alguna vez le he dicho de broma que yo corro por él, que no vaya a por todas. Es un jugador especial.