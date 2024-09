El test a Ricardo Rodríguez: ¿Qué haría si gana la Conference League?

SEVILLA/El Real Betis Balompié incorporó este verano a un futbolista de altísimo nivel y sobre todo con un reconocimiento y un bagaje en Europa bastante respetable. Ricardo Rodríguez ha atendido a Diario de Sevilla en la previa del partido entre el conjunto verdiblanco y el Mallorca de Jagoba Arrasate, que se jugará este lunes en el Estadio Benito Villamarín. Hay que destacar además que este medio ha sido el primero que ha elegido el profesional de padre gallego y madre chilena para abrirse desde que llegó a Sevilla y firmó por el equipo de La Palmera. Precisamente uno de los temas de los que habla es de esa llegada (lo hizo gratis, como agente libre, este mercado veraniego), o más bien de su salida del Torino, mandando un mensaje claro y contundente de por qué no renovó con la entidad de Turín.

El veterano lateral del conjunto de las trece barras se sometió a un breve pero interesante test para conocerle un poco más, los gustos que tiene en algunos campos, la relación con el vestuario y la ciudad.. Y algún reto si hay buenas noticias a final de temporada.

Ricardo Rodríguez, en un momento de la entrevista. / Juan Carlos Muñoz

¿Comida favorita?

"La paella", contestó rápido y tras pensarlo poco Ricardo cuando nos referíamos a una comida española. Cuando le preguntamos por una que "no fuese" típica de nuestro país, tuvo que pensarlo un poco más, pero se decantó por el "Arroz blanco con pescado".

¿Tres virtudes como jugador?

"A mi me gusta que digan los otros compañeros, o la gente que me ve las cosas que son positivas", contestaba el suizo, que no quiso mojarse ni atribuirse ninguna de las virtudes que realmente si tiene, que le caracterizan mucho y que la mayoría de ellas le han llevado a ser el jugador que es hoy día y a tener una carrera como la que tiene.

¿A qué compañero te llevarías a una isla desierta?

Normalmente a Ricardo Rodríguez lo vemos relacionarse con varios compañeros, tanto en los entrenamientos como en el calentamiento de los partidos. Ha caído de pie en un grupo en el que por todos es reconocido que hay un gran ambiente. Pero a la hora de mojarse sobre a quién se llevaría a una isla desierta, él lo tuvo claro. Entre risas dejó caer un: "¡No juega más! A Joaquín querría".

Ricardo Rodríguez calienta en un entrenamiento con el Betis. / Juan Carlos Vázquez

¿Qué lugar de Sevilla le gusta más?

No fue tan explícito como lo fue con nosotros en su día Cédric Bakambu, que tenía totalmente claro cuál era su lugar favorito de la ciudad de Sevilla cuando nos atendió la pasada campaña, pero se mostró voluntarioso en conocer la que sin duda es una de las ciudades más bonitas del mundo: "Aún no conocí nada, porque no he tenido tiempo aún, pero seguro que voy a conocer las cosas que se hacen en Sevilla". Eso sí, tuvo una elección principal: "Claro, la Feria seguro. Es una de las cosas más lindas aquí en Sevilla. No me la voy a perder".

¿Un sueño por cumplir como futbolista?

"Ganar otro título más. Sí, espero que en el Betis", breve, conciso y directo. Esta temporada tiene una doble oportunidad (en cuanto a la lógica se re fuere) con Conference y Copa del Rey.

¿Jugador del vestuario que siempre llega tarde? ¿Y el que más se enfada?

Aquí no quiso mojarse, pero sí dejó una cosa clara. Le preguntábamos si Marc Roca o Natan, por los galones y lo aguerridos que son en el césped eran los que más se enfadaban y dijo que no. Nadie se enfada en el vestuario, o al menos no quiso señalar a nadie. Tampoco al más tardón, pero... "No, no. Yo seguro que no soy".

Manuel Pellegrini en el partido ante el CD Leganés / Europa Press

Manuel Pellegrini es...

"Experto", directo y sencillo.

¿Qué prometes si ganáis la Conference?

Fuimos directos. Le preguntamos si se cortaría el pelo, ya que es algo que a lo largo de su carrera profesional no ha hecho nunca. Se desataron las risas: "Es algo que me dijeron en Italia, en Wolfsburg, en Holanda cuando estuve... No sé. Invitar a todos los compañeros a una comida o de fiesta. De fiesta, seguro. ¡Pago yo, pago yo!", concluía.