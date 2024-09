Los tres descartes del Betis para la Conference League

SEVILLA/El próximo 3 de octubre de 2024 se disputará el primero de los partidos del Real Betis Balompié en la edición 2024/2025 de la UEFA Conference League. Será ante el Legia Varsovia y desde hoy mismo ya se conoce el listado completo de los futbolistas del listado A del equipo de La Palmera que podrán jugar tanto este encuentro como el resto de los de la primera fase de la competición. La nómina completa de futbolistas está conformada por: Rui Silva, Adrián, Bellerín, Sabaly, Bartra, Mendy, Natan, Perraud, Ricardo Rodríguez, Marc Roca, Altimira, Johnny, William Carvalho, Fornals, Lo Celso, Aitor, Juanmi, Abde, Chimy Ávila, Rodri, Bakambu y Vitor Roque.

Quedan por lo tanto descartados tres futbolistas: Iker Losada, Fran Vieites e Isco Alarcón. En el caso del malagueño, los motivos son obvios; la lesión le va a obligar a pasar de nuevo por el quirófano y estará cerca de cuatro meses más alejado de los terrenos de juego. El doctor de la entidad verdiblanca ha explicado detalladamente lo que ocurre y el proceso a seguir.

Iker Losada y Fran Vieites, sueños frustrados

A pesar de que son futbolistas por los que la apuesta del club es bastante potente, los gallegos no estarán en la competición, al menos, hasta unos hipotéticos octavos de final. En el caso del guardameta, Manuel Pellegrini ha decidido tirar con Rui Silva y Adrián San Miguel, sos porteros con experiencia en Europa, o al menos, más de la que tiene el que se suponía que iba a ser el segundo portero bético este año. Por otro lado, está el caso de Iker Losada. En su momento, el chileno hablará y justificará sus elecciones, pero la realidad es que es algo lógico que no esté el ex del Racing de Ferrol. En su puesto (a pesar de la baja de Isco) pueden entrar en la rotación varios jugadores (Fornals, Rodri, Lo Celso y William Carvalho). La defensa y la zona del gol están cogidas con pinzas por lo que los nombres estaba casi claros.

Esta nómina de futbolistas no es definitiva. Siempre y cuando consiga acceder a la fase eliminatoria, Pellegrini podrá hacer hasta tres cambios de cara a los octavos de final. Uno de ellos, si se recupera bien, será el de Arroyo de la Miel.

Assane y Mendy jugarán la competición

Tanto el central del Betis Deportivo como el extremo campeón de Europa sub-19 estarán en los partidos de la fase de liga. El primero porque ha sido elegido por el entrenador para ocupar ficha dentro del límite que permite la UEFA. El segundo, porque sí cumpe los requisitos que pide el organismo para poder computar como futbolista de la famosa lista B.

Por lo tanto Pellegrini podrá contar con dos refuerzos interesantes que ya vino usando el pasado curso de forma intermitente con partidos de bajo nivel. La carga del calendario obligará a tener que utilizarlos para dosificar la plantilla.