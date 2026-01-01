Los tres jugadores que el Betis que ya pueden negociar para irse gratis

El Real Betis Balompié arranca el año 2026 y lo hace con un ojo puesto en el mercado de fichajes, donde tiene la intención de tratar al menos dos de las tres situaciones que tiene de futbolistas que terminan contrato en este mismo mes de junio. Y es que desde este preciso momento, Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu y Adrián San Miguel son totalmente libres de negociar con cualquier club para cerrar su incorporación de forma gratuita para el 1 de julio de 2026.

De ellos tres, todo apunta a que Adrián San Miguel se quedará en el conjunto verdiblanco al menos hasta que cumpla su contrato. Durante estos meses se verá si sigue su carrera como bético (tendrían que negociar una ampliación de contrato hasta 2027), si busca un equipo en el que continuar su carrera deportiva el próximo verano, o si por el contrario decide colgar los guantes de forma definitiva.

Cedric Bakambu, con la selección congoleña. / Jalal Morchidi (Efe)

Ricardo y Bakambu, nombres a seguir en enero

En el caso del lateral zurdo, la mayor de las prioridades es jugar el Mundial de 2026 y llegar a buen nivel. Ahí el suizo junto a su equipo tendrán que evaluar si lo mejor es salir en enero del Betis y buscar un equipo que le permita sumar minutos con regularidad, o por el contrario quedarse y pelear por un puesto con Junior Firpo y Valentín Gómez.

Por otro lado, en el caso de Bakambu, todo apunta a que va a salir del conjunto verdiblanco en enero pero que el asunto se resolverá desde que termine su participación en la Copa de África. Está siendo ofrecido a diferentes equipos, tiene mercado en algunas ligas exóticas y también predisposición a encontrar una solución.