Villarreal - Betis: Dos enemigos cada vez más íntimos

El Betis y el Villarreal comienzan a ser dos enemigos íntimos en el fútbol español. Dos conjuntos con similares objetivos y potencial económico, aunque en las antípodas en cuando a masa social –sería impensable que la afición verdiblanca apoyase jugar un partido en Miami–, y deportivo que se ven una temporada más como potencial rival directo. Queda mucha Liga por delante y a nadie se le escapa incluso pensar en el average más allá de los tres puntos en litigio este sábado (18:30), en un nuevo cara a cara entre dos equipos llamados a dar un paso más adelante.

En La Cerámica se espera un choque de trenes. El mejor local de la Liga contra el único que no ha perdido como visitante. El conjunto de Marcelino García Toral ha ganado sus cuatro encuentros (Oviedo, Girona, Osasuna y Athletic) en casa con un balance goleador a tener muy en cuenta: 10 dianas a favor y sólo una en contra. Enfrente estará un equipo que ha ido de menos a más en la temporada, ajustando no sólo sus efectivos en ataque sino un sistema defensivo que se ha asentado con una pareja de centrales a priori suplente como la que han formado Natan y Valentín Gómez. De hecho, son dos de los equipos menos goleados del campeonato (junto al Osasuna y el Alavés) con ocho tantos encajados hasta ahora. Ya están listos para volver Diego Llorente y Marc Bartra, aunque quizá sin ritmo competitivo para una cita tan exigente si bien especialmente el catalán ha demostrado siempre una alta capacidad para regresar siempre a gran nivel. Y ante un equipo que, para colmo, recupera efectivos en ataque como Gerard Moreno y el ex bético Ayoze, que con su gol en el Benito Villamarín la pasada campaña disparó al cuadro castellonense hasta una Champions que, de momento, no le pasa factura a la amplia plantilla que maneja el técnico asturiano.

También cuenta con nuevos efectivos Manuel Pellegrini. El chileno recupera, además de los citados Diego Llorente y Marc Bartra, a Deossa y Amrabat, ausentes en el triunfo in extremis en Cornellà, por lo que ha tenido que hacer por fin descartes en una convocatoria, además de Pablo García tras la eliminación de la sub 20 en el Mundial. El primer damnificado es Bakambu, que se quedó en Sevilla tras incorporarse con el grupo este mismo viernes. A él se unirá otro horas antes del partido, pues el técnico desplazó a Villarreal a 24 jugadores. Sea quien sea a buen seguro que los dos tendrán su oportunidad el jueves en la Europa League. Las rotaciones, ahora que también entra la Copa del Rey en juego en dos semanas, son necesarias.

Aun así, el preparador heliopolitano ha construido una sólida columna vertebral en la que hay referentes inamovibles si están para jugar. Natan es el único futbolista que ha disputado todos los minutos en juego y Amrabat se ha hecho imprescindible en el centro del campo como ancla y pilar que da equilibrio al equipo. Antony y Abde en los costados están por delante de cualquiera hoy por hoy y arriba Cucho Hernández, que ha marcado en los últimos cuatro partidos, es el delantero de la Liga. A partir de ahí, cualquier variación es posible, si bien parece que Pau López está por delante en la portería. Fornals es otro de los fijos, aunque está por ver en qué posición y junto a quién. ¿Con Amrabat y Lo Celso, que viene de jugar con Argentina, por delante o en la mediapunta con Marc Roca junto al internacional marroquí para dar más presencia al centro del campo? Cada opción tiene sus pros y contras y decidirá el Ingeniero en función de cómo vea a los suyos y lo que haya preparado sobre el rival, aunque parece importante fortalecer la medular con más físico ante el potencial de los amarillos.

El Villarreal mantiene las bajas de Logan Costa, Willy Kambwala y Juan Foyth, a las que se suma la del sancionado Santiago Mouriño, expulsado en el partido anterior.

Será, además, un partido de récords, pues Marcelino se convertirá en el entrenador que más partidos oficiales ha dirigido en toda su historia al Villarreal, con un total de 260, superando precisamente el registro que compartía con Manuel Pellegrini, quien se convertirá en el entrenador con más encuentros en Primera División con el Betis con 199. Ojalá pueda festejarlo como merece.