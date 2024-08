Vitão no jugará con su club debido a las negociaciones con el Betis y aparece otro candidato

SEVILLA/El Real Betis Balompié, tras finalizar la pretemporada con una buena actuación ante el Bayer Leverkusen, ya piensa en el debut liguero que se producirá el próximo jueves a partir de las 21:30 horas en el Benito Villamarín, en lo que será una fiesta para la afición verdiblanca por la vuelta a casa de la competición nacional, pero también una noche importante de cara al futuro de la planificación deportiva. Para ese partido, Manuel Pellegrini tan sólo dispondrá de tres futbolistas para jugar en la demarcación de defensa central: Diego Llorente, Marc Bartra y un parche momentáneo, Ricardo Rodríguez. Sin fichajes por el momento para suplir la baja de Pezzella, el club sigue sondeando el mercado con la intención de acertar de lleno en el recambio y asegurarle al técnico chileno una zona defensiva de garantías para afrontar las competiciones que vienen en este curso.

La lesión de Nobel Mendy, además, ha abierto una situación clara: la necesidad real de la plantilla es la incorporación de dos futbolistas en lugar de uno, y que el senegalés vaya intercalando su presencia con el primer equipo y el filial. Para ello, la salida de Ayoze Pérez facilitará un poco el trabajo al abrir el margen de movimiento de la entidad respecto a límite salarial.

Coulibaly intenta cortar la trayectoria de Danylo Sikan, del Shakthar, en un encuentro con el Amberes de la Champions de esta pasada temporada. / Filip Singer / Efe

Un casting con nuevos nombres

La dirección deportiva verdiblanca comandada por Manu Fajardo tiene muchos nombres en una amplia lista de posibles candidatos que son susceptibles de completar los puestos defensivos junto a Llorente y Bartra. Del primero que hay que hablar es de Coulibaly, ya que parece, en estos momentos, el más lejano. Tal y como se publicó en Diario de Sevilla, era el que más cerca estaba de recalar en el Benito Villamarín por el acuerdo existente con el jugador, pero finalmente las pretensiones del Borussia Dortmund lo dejan todo demasiado lejos de poder concretarse. A sus 20 años, representaba esa opción de central joven y revalorizable con proyección de futuro que quería firmar la comisión deportiva en esta nueva política que se está intentando adoptar y que va encaminada a la generación de plusvalías.

Ahora, su lugar lo ocupa el brasileño Natan Bernardo de Souza, de 23 años de edad y que actualmente milita en las filas del Nápoles. El conjunto italiano pagó hace un año cerca de 10 millones de euros por los derechos del futbolista a RB Bragantino, pero no ha tenido su mejor año ni la mejor adaptación en Europa. Unas cifras inasumibles a día de hoy para el Betis que emulan las que piden por otros jugadores como el propio Coulibaly o los otros dos integrantes de la lista de centrales que tienen los de La Palmera a día de hoy. Una cesión, que permita al jugador adaptarse al nuevo continente, en una liga potente como la española y jugando competición europea, sería una buena oportunidad para todas las partes.

Vitão en un encuentro con el SC Internacional / SC Internacional

El culebrón con Vitão continúa

El caso del central brasileño y el Betis es, sin duda, el culebrón del verano en el mercado estival. La realidad es que a día de hoy sigue sin llegar un acuerdo entre SC Internacional y los verdiblancos, que sí tienen un acuerdo con el futbolista desde hace varios meses. De hecho, la situación ha tornado a un extremo complicado, ya que desde Brasil apuntaban incluso que el defensor se habría negado a jugar el partido de la noche de este domingo ante el Paranaense por motivos anímicos relacionados, precisamente, con esta salida frustrada (de momento) a Sevilla.

Finalmente, en la tarde de este domingo, desde el medio brasileño Revista Colorada, apuntan una nota de prensa del propio club que describe lo siguiente: "El Sport Club Internacional y el deportista Vitão tienen negociaciones avanzadas en curso para concretar su transferencia. De esta manera, el jugador se ausentará del partido válido por el Campeonato Brasileño y se seguirán adoptando los trámites necesarios. Si la operación se concreta , Nos comunicaremos con prontitud". El futbolista finalmente no ha entrado en la convocatoria para el encuentro de esta media noche.

El otro nombre que también ha sido vinculado en los últimos días ha sido el de Sebastián Cáceres. Tiene 24 años y es uno de los pilares de CF América. Su salida, precisamente, no sería tampoco barata ni por un precio lejano al que piden en brasil por Vitão. Aunque a día de hoy, es una opción más que no estaría tan cerca, según apuntan los medios mexicanos. Se avecina un inicio de semana fulgurante, con el nerviosismo y la exigencia del partido ante el Girona, pero con la obligación de que eso no provoque una precipitación que termine con un error en esta trascendental incorporación.