William Carvalho se pone en el escaparate con su actuación ante el Liverpool

SEVILLA/La situación de William Carvalho en el Real Betis Balompié y también con su afición, parece haber llegado a un punto de no retorno en estos momentos. No solo por la altísima ficha que atesora y el desmesurado espacio en el límite salarial que ocupa, sino porque su juego y su actitud, desde hace mucho tiempo, están en otro lado. Y es que precisamente en el partido que se ha celebrado esta madrugada ante el Liverpool (1-0), se pudo observar que lo del mediocentro luso es un caso digno de estudio.

Su marcha de la plantilla verdiblanca se erige como una de las principales voluntades de la dirección deportiva, y quizá por ello el ex del Sporting de Portugal realizó una primera parte tan completa ante los de Arne Slot. Partió en el doble pivote junto con Sergi Altimira como creador, pero su papel fue más allá. Su juego ante el Austria Salzburg levantó todo tipo de opiniones negativas, pero hoy, ante el Liverpool, con muchos ojos puestos sobre él, decidió jugar a lo que sabe y 'venderse bien' ante los postores.

William Carvalho se prepara para el encuentro ante la Real Sociedad en el Benito Villamarín / Europa Press

Esta es la debilidad de Pellegrini

Cuando se habla de que Willian Carvalho siempre ha sido del gusto de Manuel Pellegrini, es precisamente porque es capaz de hacer lo que ha hecho hoy ante el conjunto inglés. Con balón, muy acertado. Se volvió a ver a ese centrocampista que participa en salida desde atrás, que recorre metros con una gran zancada para hacer daño en la transición, que buscaba constantemente la asociación con los extremos y que incluso se animaba tirando algún que otro túnel a un rival. Pero es que sin balón también ha llamado mucho la atención. De la apatía en Austria a un jugador que respiraba en la nuca de los centrocampistas rivales en la presión hasta que salió del terreno de juego.

Esto no hubiese sido posible sin un evidente cambio de actitud. Ya no solo respecto al último amistoso, que fue un mero trámite, sino a gran parte de los partidos de la temporada pasada. Es un relato mil veces contado pero que por ello no deja de ser cierto; cuando quiere, es de los mejores. Y hoy, en pleno mercado y con el club esperando ofertas, quiso.

William Carvalho intenta llevarse un balón ante Bulat y Perkovic. / José Manuel Vidal | Efe

Una situación peculiar

El verdadero problema en la ventana estival de fichajes con William Carvalho no viene por el precio al que el Betis lo quiere vender. No saldrá por una cifra mucho mayor a los 2 o 3 millones de euros. El problema real es encontrar un equipo que quiera hacerse cargo de una de las fichas más altas de la plantilla, a su edad, y tras un rendimiento tan pobre en los últimos meses. Precisamente por ello, su buen papel en este amistoso puede ser un buen imán para las ofertas.

Algo que es seguro es que en el club tienen bien cubierta su posición en cuanto a nombres se refiere. El perfil es claro: un centrocampista que acompañe al pivote, con calidad, buen toque de balón y capacidad para romper líneas. El mejor ejemplo, Dani Ceballos (cuya llegada es una utopía pero que sigue siendo una de las opciones del club). También se debe destacar la opción de Ounahi. El del Olympique de Marsella cumple las expectativas a nivel futbolístico, y a nivel de mercado, ya que se dan los condicionantes para que la dirección deportiva encabezada por Manu Fajardo intentase su fichaje si termina cumpliéndose la salida del portugués.