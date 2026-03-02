El 67% de los empleados en España reconoce recurrir a la alimentación emocional en horario laboral

Uno de los mayores problemas de la actualidad es el estrés laboral. Este no solo influye en el bienestar laboral y en la capacidad de concentración de los empleados sino que puede impactar en los hábitos alimentarios durante la jornada profesional. Debido a la alta exigencia, la presión sostenida y las escusas pausas de calidad, se recurren a alimentos ricos en azúcar y grasas como una forma de gestionar la tensión y combatir el cansancio acumulado.

Cigna Healthcare España ha hecho un estudio que recibe el nombre de 'Hábitos alimentarios en el entorno laboral' y como conclusión llega a que el 67% de los empleados en España reconocen que recurren a la alimentación emocional en horario de trabajo. Un comportamiento que refleja cómo, en contextos de presión o jornadas intensas, los hábitos de los trabajadores están muy condicionados por el entorno y la organización del trabajo. Cuando los profesionales recurren de forma habitual a la comida como respuesta al estrés o al cansancio, su energía y capacidad de concentración se ven afectadas, lo que puede generar fatiga, dificultad para mantener la atención y menor rendimiento en las tareas diarias. Con el tiempo, estas situaciones acumuladas no solo repercuten en el desempeño individual, sino también en la dinámica de los equipos, aumentando las ausencias, generando tensiones entre compañeros y dificultando la colaboración y la cohesión, afectando así al clima laboral.

“Las cifras ponen de relieve que la gestión del bienestar no puede abordarse únicamente desde la esfera individual, ya que el entorno laboral influye directamente en los ritmos, en la organización de las pausas y en las opciones disponibles durante la jornada. Si queremos reducir el impacto del estrés en la salud física y emocional, las compañías deben diseñar entornos que faciliten elecciones saludables de forma estructural, incorporando pausas de calidad, alternativas nutricionales adecuadas y una cultura que favorezca la gestión emocional, lo que contribuye no solo a proteger la salud de las personas, sino también a mantener niveles estables de energía y rendimiento en los equipos”, señala Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España.

Bajo esta premisa, los expertos de Cigna Healthcare proponen una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a los equipos a evitar el azúcar como vía de escape: