El 67% de los empleados en España reconoce recurrir a la alimentación emocional en horario laboral
Este estudio ha desarrollado algunas medidas que fomentarán una mejor calidad alimentaria
Uno de los mayores problemas de la actualidad es el estrés laboral. Este no solo influye en el bienestar laboral y en la capacidad de concentración de los empleados sino que puede impactar en los hábitos alimentarios durante la jornada profesional. Debido a la alta exigencia, la presión sostenida y las escusas pausas de calidad, se recurren a alimentos ricos en azúcar y grasas como una forma de gestionar la tensión y combatir el cansancio acumulado.
Cigna Healthcare España ha hecho un estudio que recibe el nombre de 'Hábitos alimentarios en el entorno laboral' y como conclusión llega a que el 67% de los empleados en España reconocen que recurren a la alimentación emocional en horario de trabajo. Un comportamiento que refleja cómo, en contextos de presión o jornadas intensas, los hábitos de los trabajadores están muy condicionados por el entorno y la organización del trabajo. Cuando los profesionales recurren de forma habitual a la comida como respuesta al estrés o al cansancio, su energía y capacidad de concentración se ven afectadas, lo que puede generar fatiga, dificultad para mantener la atención y menor rendimiento en las tareas diarias. Con el tiempo, estas situaciones acumuladas no solo repercuten en el desempeño individual, sino también en la dinámica de los equipos, aumentando las ausencias, generando tensiones entre compañeros y dificultando la colaboración y la cohesión, afectando así al clima laboral.
“Las cifras ponen de relieve que la gestión del bienestar no puede abordarse únicamente desde la esfera individual, ya que el entorno laboral influye directamente en los ritmos, en la organización de las pausas y en las opciones disponibles durante la jornada. Si queremos reducir el impacto del estrés en la salud física y emocional, las compañías deben diseñar entornos que faciliten elecciones saludables de forma estructural, incorporando pausas de calidad, alternativas nutricionales adecuadas y una cultura que favorezca la gestión emocional, lo que contribuye no solo a proteger la salud de las personas, sino también a mantener niveles estables de energía y rendimiento en los equipos”, señala Amira Bueno, directora de Recursos Humanos de Cigna Healthcare España.
Bajo esta premisa, los expertos de Cigna Healthcare proponen una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a los equipos a evitar el azúcar como vía de escape:
- Impulsar programas de educación nutricional y bienestar corporativo. La formación en alimentación saludable continúa siendo una asignatura pendiente en muchas organizaciones. Según el estudio de Cigna Healthcare España, el 82,7% de los empleados afirma que su empresa no organiza talleres o charlas sobre nutrición, y el 81,2% percibe la ausencia de programas de bienestar centrados en la alimentación. Por ello, incorporar sesiones formativas prácticas, asesoramiento especializado o recursos como guías, webinars o consultas individuales con nutricionistas permite a los profesionales comprender cómo el consumo frecuente de azúcar impacta en su energía y concentración, además de facilitar la identificación de patrones de alimentación emocional y la adopción de alternativas más equilibradas en su día a día.
- Garantizar el acceso a opciones saludables y fomentar la hidratación. El mismo informe señala que solo el 29,3% dispone de snacks saludables como fruta fresca o frutos secos, y apenas el 24,4% tiene acceso a menús equilibrados en su lugar de trabajo. Medidas como sustituir parte de la oferta de las máquinas de vending por opciones nutritivas, ofrecer fruta en zonas comunes o incluir alternativas saludables en el comedor contribuyen a regular el apetito, reducir los picos de glucosa y mantener niveles de energía más estables durante la jornada. Del mismo modo, facilitar puntos de agua accesibles o promover recordatorios de hidratación favorece un mejor rendimiento físico y cognitivo.
- Diseñar entornos que minimicen los detonantes de estrés y monotonía. Factores como la inseguridad en las tareas, la incertidumbre laboral, la falta de autonomía o la repetición constante de actividades pueden intensificar la tensión emocional y favorecer hábitos poco saludables. Alternar tareas de distinta exigencia cognitiva, establecer objetivos claros y alcanzables, fomentar la participación en la toma de decisiones o implementar reuniones breves de seguimiento que aporten claridad organizativa ayuda a reducir la ansiedad. Asimismo, integrar dinámicas de reconocimiento y habilitar espacios informales de interacción social contribuye a disminuir la tendencia a utilizar la comida como respuesta automática al estrés.
- Normalizar pausas breves de regulación emocional. Incorporar microdescansos estratégicos a lo largo de la jornada permite a los empleados desconectar momentáneamente del trabajo y reducir la tensión acumulada. Estas pausas, de apenas unos minutos, pueden incluir ejercicios guiados de respiración, estiramientos, caminatas cortas o incluso espacios habilitados para la desconexión, lo que ayuda a prevenir que los impulsos de ansiedad se traduzcan en el consumo de alimentos dulces y favorece una mayor claridad mental.
- Promover la ergonomía y el confort físico en el puesto de trabajo. Adaptar el espacio laboral a las necesidades individuales, mediante ajustes personalizados de sillas y pantallas, revisiones ergonómicas periódicas o mejoras en la iluminación y ventilación, reduce la fatiga física y la tensión acumulada, factores que influyen en el desgaste mental y en la búsqueda de estímulos rápidos. Un entorno más cómodo y funcional favorece la concentración sostenida y la adopción de hábitos más equilibrados durante la jornada.
