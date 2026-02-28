Michel Foucault, filósofo: "El lenguaje de la psiquiatría es un monólogo de la razón sobre la locura"

Este filósofo ha analizado como Occidente ha construido históricamente la categoría de locura y el lugar social del llamado loco. Su estudio se recoge en Historia de la locura en la época clásica. Dentro de este libro se recoge su frase célebre: "El lenguaje de la psiquiatría es un monólogo de la razón sobre la locura".

El pensador no solo estudia la evolución médica de la psiquiatría, sino que su interés es más radical. La pregunta principal es que cómo en un momento determinado de la historia, la sociedad europea decidió separar la razón de lo considerado irracional. Todo ello dio lugar a la exclusión, el encierro y la clasificación de la población. El monólogo al que se refiere en su cita hace referencia a una forma de poder de hablar sin escuchar y no permite replica.

A diferencia del monólogo, el diálogo es un intercambio, un reconocimiento mútuo, una posibilidad de que ambas partes que forman la conversación transformen su posición. El monólogo implica unilateralidad en el que solo una voz se considera legítima. Para este pensador, la psiquiatría no estableció un diálogo con la locura, sino que la convirtió en objeto de observación, diagnóstico y corrección. El loco pasó a ser un caso clínico, teniendo una anomalía que debía interpretarse con parámetros racionales.

La razón moderna se erige como un juez supremo y la locura ya no es una experiencia ambigua ni reveladora, como pasaba en la época del Renacimiento, sino un desorden. El Gran Encierro del siglo XVII que menciona Foucault implicó la reclusión masiva de lo pobres, vagabundos y personas consideradas insensatas. Hasta ese momento no existía la psiquiatría, que lo haría más tarde heredando ese espacio institucional y dándole otro nombre más técnico con un lenguaje médico.

El lenguaje de la psiquiatría era para el filósofo un conjunto de categorías, diagnósticos y clasificaciones que organizaban la experiencia humana bajo los criterios de normalidad y anormalidad. Al decir que alguien es un enfermo mental, no solo se está describiendo un estado, sino que se está situando en una red de prácticas, tratamientos y relaciones de poder. Entonces, este lenguaje se utiliza como un instrumento que produce esa verdad.

En esta frase también se cuestiona que la razón sea puramente objetiva. Para Foulcault, la razón moderna se construye en oposición a la locura. Se delimita lo irracional y lo desviado para afirmar como centro de coherencia y verdad. Para él, el discurso psiquiátrico es como un espejo en el que la razón se contempla a sí misma y se reafirma su superioridad. La locura queda reducida al silencio y la voz es reinterpretada, traducida y domesticada por los expertos.

El pensador no propone idealizar la locura ni negar el sufrimiento psíquico. La crítica no va dirigida al cuidado o la atención médica, sino la pretensión de neutralidad y universalidad del saber psiquiátrico. La psiquiatría no solo cura, sino que también normaliza, vigila y clasifica.

En la actualidad, la salud mental ocupa mucho espacio público. A las emociones se les atribuye categorías diagnósticas y se puede entender el malestar a través de los términos técnicos que prometen claridad y tratamiento. Igualmente, esta expansión se puede interpretar como una actualización del monólogo. La razón médica sigue interpretando, clasificando y normalizando, sin dejar espacio a la experiencia subjetiva, que hable por sí misma. Este sufrimiento que padecen los pacientes se traduce como síntomas y la angustia en trastorno.

No se puede negar la importancia de la psiquiatría o la terapia, sino reconocer que el lenguaje no es neutral. Así que es necesario combinar el saber científico con la escucha real. Así el monólogo se podrá transformar en diálogo y la razón se abre a la complejidad de la experiencia humana.