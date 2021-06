Vacaciones de verano: conoce los diferentes test covid para viajar seguros

El plan de vacunación contra la covid-19 sigue a buen ritmo y la pandemia poco a poco comienza a remitir, lo que hace que este verano se pueda convertir en el más esperado por todos después de más de un año plagado de dificultades. La ciudadanía tiene ganas de vacaciones y muchos llevan tiempo planificando viajes y escapadas que nos hagan olvidarnos, al menos por unos días, de todo lo vivido. Pero el coronavirus sigue entre nosotros y no conviene bajar la guardia, de ahí que a la hora de viajar al extranjero e incluso dentro de nuestro país las autoridades exijan una garantía de que vamos a viajar libres de covid.

En este último año nos hemos hecho unos expertos en pruebas diagnósticas, hemos normalizado el uso de tres siglas hasta entonces desconocidas por la mayoría: PCR. Pero no solo esa prueba ha pasado a formar parte de nuestras vidas, en ocasiones de forma repetida. También hemos aprendido qué es una serología y hemos descubierto los test de antígenos o que también existen otras pruebas que nos permiten saber si pasamos el SARS-CoV-2 sin saberlo. Pero, ¿sabemos cuándo es más adecuado realizarnos uno u otro en función de la sospecha que tengamos de estar contagiados? ¿Y cuánto tardan en darte los resultados de cada uno? ¿O que también puedes saber si tienes inmunidad tras haber pasado la Covid-19 o haberte vacunado? De la mano de diferentes especialistas del grupo Quirónsalud, repasamos las pruebas que existen para que, tanto si necesitamos recurrir a ellas por obligación antes de viajar como si queremos reencontrarnos con nuestros seres queridos con la seguridad de no estar contagiados, podamos saber cuál es la más adecuada en cada caso:

PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE INFECCIÓN ACTIVA (PDIA)

PCR

La técnica de referencia para el diagnóstico del Covid-19 es la RT-PCR por su sensibilidad en los primeras fases del contagio ya que puede detectar la carga viral al inicio de la infección, explica la doctora María Rosa Moyano del Estad, Directora del Laboratorio del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, en Sevilla.

“Si vamos a salir de viaje, la PCR es la prueba más sensible y más específica tanto para personas con síntomas como asintomáticas, para detectar una posible infección y determinar si podemos contagiar la enfermedad”, apunta esta experta, que además asegura que los resultados pueden obtenerse en un máximo de 24 horas. Sin embargo, añade, esta prueba no diferencia por sí misma el estadio de la enfermedad en que pudiera encontrarse el paciente: inicio, fase aguda o fase de recuperación.

Por ello, según la Dra. Moyano del Estad, si se obtiene un resultado negativo de un paciente con alta sospecha de infección por el virus, se deberá confirmar con una nueva prueba a los pocos días.

Además, aunque la toma de muestra más habitual es la nasofaríngea, también se puede realizar mediante la saliva, presentando también una elevada sensibilidad. “Esta alternativa permite realizar la toma de una manera más sencilla y nada invasiva”, apunta la doctora Isabel Blázquez, directora del laboratorio del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, también en Sevilla, lo que la hace más recomendada en pacientes más sensibles como niños o mayores.

"La PCR nasofaríngea sigue siendo el ‘gold standard’ para el diagnóstico de infección por Covid-19, dado que una recogida inadecuada de la muestra de saliva por parte del paciente o una baja carga viral pueden disminuir la sensibilidad de la prueba, pero esta otra opción siempre está disponible siempre que se pida de manera expresa o proactiva por parte del paciente”, asegura la especialista.

TEST RÁPIDO DE ANTÍGENOS

Otra alternativa para diagnosticar la presencia de Covid antes de irnos de vacaciones son los test rápidos de antígenos, catalogados igualmente como PDIA, que detectan la presencia del virus sobre todo en los primeros 5 días desde el inicio del contagio con una alta fiabilidad del resultado. La toma de muestra es nasofaríngea, al igual que el PCR.

Según el doctor Christian Leyva, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Huelva, “la principal ventaja es la rapidez con la que se obtiene el resultado in situ (15min), lo que nos da la confianza de reunirnos o no con un ser querido sabiendo que no estamos infectados”. (Adquiere alta fiabilidad si presentamos síntomas de 1-5 días de evolución).

No obstante, añade, ante un resultado negativo y sospecha clínica de enfermedad etiquetable como Covid 19, se recomienda la realización de una PCR convencional transcurridos un par de días.

Además, para ambas pruebas hay centros que están dando la facilidad de realizar las pruebas en el propio domicilio, “evitando desplazamientos para la realización de un test que apenas requiere diez minutos con el paciente, al tiempo que minimizamos el riesgo para personas vulnerables como pacientes de edad avanzada o con el sistema inmune debilitado, y garantizamos su bienestar al realizar en un entorno tan agradable como es su propia casa”, explica Davinia Cantero, responsable de Enfermería del Hospital Quirónsalud Marbella, que cuenta con esta alternativa desde el pasado mes de mayo. El servicio se ofrece mediante cita telefónica previa y los plazos de entrega de los resultados son notablemente rápidos, en tan solo 8 horas. Además, los estándares de seguridad son los mismos que se marcan para las pruebas realizadas en las dependencias del hospital, aseguran desde el centro.

PRUEBAS PARA LA DETERMINACIÓN DE INMUNIDAD

TEST SEROLOGICO

Se basa en la detección de anticuerpos IgG específicos frente al Covid 19. Nunca indican infección aguda sino la respuesta inmunológica que realiza el organismo cuando ha estado en contacto con el virus. “De esta forma, al tener células de defensa con memoria, en caso de nuevo contacto el organismo ya tiene defensas e impide de nuevo la infección. Tendremos anticuerpos IgG al pasar la enfermedad, bien de manera sintomática o asintomática” explica el doctor Rafael Cuenca, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Quirónsalud Córdoba.

En este caso, la toma de muestra se realiza a través de una extracción sanguínea convencional y no es necesario acudir en ayunas. Y el resultado está disponible en un plazo de 24-48 horas.

Por regla general, se detectan anticuerpos a partir del 12-15 días desde el comienzo del contagio y en cuanto a la durabilidad de la inmunidad, actualmente no hay evidencia suficiente para conocerla. “Sí se conoce por otros coronavirus que la capacidad inmune no supera el año, y en los estudios realizados hasta ahora parece que al menos duran 6 meses, pero está todavía por confirmar”, explica el especialista. Asimismo, se ha evidenciado que un bajo porcentaje de la población afectada (en torno al 2-5%) no genera anticuerpos tras la exposición, por lo que “es posible haber superado la Covid-19 sin desarrollar anticuerpos”, añade el doctor José Muriana, jefe de Servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Campo de Gibraltar.

TEST RÁPIDO DE ANTICUERPOS

Aunque actualmente esta prueba ha disminuido mucho su demanda al ser una prueba cualitativa, según reconoce este experto, fue muy utilizada al comienzo de la pandemia ante la escasa disponibilidad de las pruebas anteriormente comentadas.

Presenta una menor sensibilidad y especificidad frente a la serología intravenosa, pero tiene la ventaja de la rapidez del resultado y su no remisión al laboratorio. En este sentido, explica el doctor Muriana, “la muestra requerida solo precisa de una gota de sangre obtenida por punción digital (dedo de la mano) y el resultado se obtiene en apenas 15 minutos.

¿Y SI YA ME HE VACUNADO? CONOCE LOS TEST SEROLÓGICOS POS-VACUNACIÓN

En los últimos meses se han incorporado al arsenal diagnóstico unos test específicos que permiten detectar si aquellas personas que ya se han vacunado contra la Covid-19 han obtenido inmunidad humoral. Las vacunas más habituales presentan un mecanismo de acción que inhibe la unión del virus a las células. La evidencia científica disponible permite afirmar que aproximadamente a las tres semanas de la última dosis de la vacuna dispensada, se puede detectar, mediante la realización de esta prueba cuantitativa de anticuerpos, la efectividad de la misma analizando si se han generado dichos anticuerpos frente al virus.

"Los resultados de esta prueba son totalmente fiables ya que su especificidad analítica se sitúa en el 100% y su sensibilidad, en el 98,8%”, explica la doctora Cristina Morales, responsable de Análisis Clínicos del Hospital Quirónsalud Málaga, que al igual que el resto de centros de Quirónsalud en Andalucía ha incorporado este tipo de prueba para quienes quieran saber su grado de inmunidad frente al coronavirus una vez que han sido vacunados. La toma de la muestra se realiza a través de una extracción sanguínea convencional y los resultados se obtienen en alrededor de 24 horas. "Mediante una extracción sanguínea tomamos una pequeña muestra que nos permite determinar la proteína responsable de la respuesta inmune del individuo", explica la doctora Cristina Morales.

No obstante, aclara la especialista, al igual que en el caso de la inmunidad tras superar la enfermedad, “es posible encontrar un porcentaje bajo de pacientes que no desarrollan anticuerpos tras haber sido vacunados”.