A.M.A abre las puertas de su sede para conmemorar un siglo de compromiso con la comunidad médica junto con el CGCOM y Diario Médico

Con el Auditorio Ana Pastor de la sede de A.M.A. completamente lleno de personalidades del ámbito sanitario y del mundo de la comunicación, este evento, titulado "Un siglo dedicado a la sociedad y a los médicos", ha tenido como propósito principal revisar los momentos más importantes que han ocurrido a lo largo de los más de 100 años de existencia de la institución médica, los más de 55 años de la A.M.A y las más de tres décadas de historia de Diario Médico. A.M.A, CGCOM y Diario Médico son organizaciones importantes para la comunidad médica, ya que trabajan para mejorar la calidad de la atención médica, la formación médica continua y el acceso a la información médica actualizada. Al trabajar juntos en la misma sede, podrán compartir recursos y conocimientos, lo que beneficiará aún más a la comunidad médica.

Entre los invitados destacó la asistencia de la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; los ex ministros de Sanidad Julián García Vargas y Alfonso Alonso; la directora general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Celia Gómez; la vicepresidenta de la Asoción Española de Derecho Sanitaria y directora adjunta de A.M.A, Raquel Murillo; presidentes de Consejos y Colegios Profesionales, diputados del Congreso y la Asamblea de Madrid, además de patronos de la Fundación A.M.A., consejeros y directivos de la mutua. Durante el evento presentado por la periodista Mónica Carrillo, se mostró un video que resumió los principales hitos alcanzados por el CGCOM, AMA y Diario Médico a lo largo de más de un siglo, más de 55 años y tres décadas, respectivamente. Esto ha llevado a que la profesión médica tenga un papel importante en la sociedad actual. Los anfitriones del evento fueron los presidentes de CGCOM y AMA Seguros, Tomás Cobo y Diego Murillo, y Rosario Serrano, directora de Negocio del Área de Salud de Unidad Editorial. Durante el evento, el Dr. Diego Murillo hizo una reseña de la historia de AMA, desde su creación en 1965 como Agrupación Mutual del Automóvil, su separación de Previsión Sanitaria Nacional hasta su actual posición como Agrupación Mutual Aseguradora. En aquel entonces, según explicó, ''empezamos con un piso alquilado en la calle Villanueva 19, 5 empleados, dirigidos por 7 miembros del Consejo de Administración, y sin ni siquiera un ordenador''. ''Y recorrimos España entera llenos de esperanza y de ilusión hasta convertirnos en una entidad dirigida por profesionales sanitarios y es la única en nuestro país especializada en este sector totalmente implicada con las necesidades de los colegios, consejos e instituciones sanitarias'', destacó Murillo.

El presidente de A.M.A. citó momentos como la compra de los edificios de Dracena y Santa María Magdalena o la instalación de oficinas en edificios propios y emblemáticos en todas las capitales de España, el fortalecimiento del seguro de Autos y la salida al mercado en 1994 del Seguro de Responsabilidad Civil Profesional, ''nuestro seguro estrella, el que más necesitan los profesionales y que iniciamos cuando ninguna compañía se atrevía a hacerlo y que lleva gestionados más de 30.000 siniestros.''

LOGROS HISTÓRICOS

Después, el Dr. Murillo habló sobre otros logros importantes de A.M.A. a lo largo de los años. En 2010, se creó la Fundación A.M.A., que ha sido fundamental en su compromiso con la comunidad médica. Asimismo, en 2001 se estableció la mutua en Portugal y en 2016 en Latinoamérica, donde AMA América ha logrado consolidarse. Murillo destacó que, aunque han pasado por muchas circunstancias juntos, la inauguración del edificio simboliza lo que han llegado a ser: una de las empresas más sólidas y competitivas del sector.

El presidente del CGCOM también quiso resaltar los principales logros de la organización. Entre ellos se encuentra la aprobación del primer "anexo" deontológico en 1945, que sentó las bases del primer Código Deontológico del Consejo. Además, en 1947, se integró como miembro fundador en la Asociación Médica Mundial, y en 1967 fue considerado oficialmente como una corporación de derecho público, al igual que el Colegio Duque del Infantado para hijos de médicos en Guadalajara, antecedente de la Fundación Patronato Social (FPSOMC).

Y, por supuesto, no se olvidó del nuevo éxito que allí se celebraba. ''No hay duda de que hemos vivido juntos muchas circunstancias durante todos estos años, pero si he de quedarme con una posiblemente sea la de la inauguración de este edificio, porque simboliza lo que hemos llegado a ser, una de las empresas más sólidas y competitivas del sector'', afirmó Murillo.

Asimismo, en estos tiempos en que la economía pasa por momentos difíciles, la mutua supera en un 222% la cuantía mínima del margen de solvencia exigida. Para finalizar, Murillo confesó que ''entre las cosas más importantes de la vida, de las que me siento más legítimamente orgulloso es de ser presidente de la mutua de los sanitarios españoles''. Además, en la actualidad, A.M.A cuenta con una plantilla de cerca de 700 trabajadores y más de 1.400.000 mutualistas, 100 inmuebles en propiedad y supera el medio millón de pólizas de cada uno de los ramos (Autos, Hogar, Accidentes..).

Por su parte, Ana Pastor recordó ''la trayectoria, importancia y relevancia'' del Consejo General, A.M.A. y Diario Médico y afirmó que los tres homenajeados coinciden en que han ejercido su labor ''con un enorme sentido de la responsabilidad, pero también con una encomiable vocación de servicio público''. En nombre del Ministerio de Sanidad asistió la directora general de Ordenación Profesional, Celia Gómez, quien afirmó que los números de A.M.A. son el mejor aval de su trayectoria ''y del evidente éxito de su trabajo''.