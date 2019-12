El lunes 2 de diciembre Rocío y Rodrigo abrieron un perfil en Instagram a Adolessence, proyecto que plantean para participar en Ideas Factory, un concurso entre universidades de Andalucía dirigido a incentivar el talento joven, el desarrollo de ideas innovadoras y del emprendimiento.

Rocío Talavera tiene 19 años, estudia Publicidad en Sevilla, y junto a su novio, Rodrigo Osborne también de 19 y estudiante de Energías Renovables, decidieron participar en este concurso pero no solo con una buena idea, sino con la intención de cumplir un sueño, de hacer de un momento duro algo más llevadero, en resumen, de hacer el mundo un poco mejor gracias a su grano de arena.

En esta foto que comparten en Instagram cuentan su historia y su proyecto: "Cuando teníamos 17 años, a Rodrigo le diagnosticaron osteosarcoma (cáncer de hueso), y en ese momento nuestra vida cambió. Al ser adolescentes, procesar esta información y todo lo que conlleva, fue un poco duro. (...) No existen muchas asociaciones que se centren en enfermedades en adolescentes (más bien centradas a adultos y niños). Es de esta situación de donde surge la idea de formar Adolessence: una plataforma en la que conectar a voluntarios interesados con pacientes que les gustaría participar en la iniciativa, mediante un test de compatibilidad."

Adolessence, más que una buena idea, un proyecto necesario

Lo que no esperaban ni Rocío ni Rodrigo es que en menos de 24 horas, el perfil recién creado en Instagram alcanzara los 60 mil seguidores, que su historia la compartieran cientos de personas, influencers y personajes reconocidos. Sabía que era una buena idea, pero se sienten abrumados y muy motivados ante tal acogida.

Así surgirá, Adolessence, una plataforma que une a voluntarios adolescentes con pacientes del mismo rango de edad que están pasando por una enfermedad larga. Se tata de una Organización sin Ánimo de Lucro, que servirá como apoyo a jóvenes a los que les ha cambiado la vida.

"Teníamos que desarrollar nuestra idea en 48 horas para el concurso, nos pusimos a tope porque somos dos y la mayoría son grupos de cinco personas. En el planteamiento que teníamos para esta semana era: hacer camisetas y crear Instagram, esperábamos lograr unos 300 seguidores. Queríamos contar un poco la historia de Rodrigo, animar a compartir para que nuestro proyecto pueda seguir adelante...Y de pronto vemos como la gente empieza a volcarse y prácticamente se colapsa el perfil en Instagram."

Cómo funcionará Adolessence

La plataforma servirá para interconectar adolescentes con enfermedades largas con voluntarios y será creada por y para jóvenes, nativos del mundo digital donde a veces por ser menores se les dificulta el acceso a programas de voluntariado, como dice Rocío "siendo menores te ponen trabas, te hacen mil preguntas, y la cuestión es facilitar y agilizar el proceso".

adolescentes con enfermedades largas con voluntarios y será creada por y para jóvenes, nativos del mundo digital donde a veces por ser menores se les dificulta el acceso a programas de voluntariado, como dice Rocío "siendo menores te ponen trabas, te hacen mil preguntas, y la cuestión es facilitar y agilizar el proceso". Constará con tres perfiles donde registrarte: voluntario, paciente y colaborador. Voluntarios y pacientes deberán realizar un test de compatibilidad (preferencias de horarios, gustos, aficiones, personalidad, etc), y en función de eso y de la proximidad geográfica, se establecerá un sistema de " semáforos " con el que los usuarios verán quienes son los pacientes o voluntarios con los que son más compatibles.

donde registrarte: voluntario, paciente y colaborador. Voluntarios y pacientes deberán realizar un (preferencias de horarios, gustos, aficiones, personalidad, etc), y en función de eso y de la proximidad geográfica, se establecerá un sistema de " " con el que los usuarios verán quienes son los pacientes o voluntarios con los que son más compatibles. También se creará un sistema de rating positivo, o puntuación a los voluntarios, al que solo tendrán acceso los pacientes y que resaltará lo mejor de cada voluntario para ver la compatibilidad de una forma cualitativa y basándose en experiencias anteriores.

positivo, o a los voluntarios, al que solo tendrán acceso los pacientes y que resaltará lo mejor de cada voluntario para ver la compatibilidad de una forma cualitativa y basándose en experiencias anteriores. Los voluntarios tienen que enviar una petición y el enfermo aceptarla. De esta forma, la verán los padres y se asignará colaboradores por planta o zona para coordinar a los voluntarios.

y el enfermo aceptarla. De esta forma, la verán los padres y se asignará colaboradores por planta o zona para coordinar a los voluntarios. El perfil del colaborador es el de una persona adulta que estará presente durante el voluntariado, alguien mayor de edad, responsable, que asesore a los menores y que sea apoyo en este aprendizaje a través de la experiencia.

"Hemos pensado hacer un sistema de fraternidad, es decir, si haces varios voluntariados con la misma persona, incentivar que sea una amistad que vaya más allá del hospital, repartir entradas de cine para que hagan planes fuera, por ejemplo. Crear una cadena de amistad, algo muy necesario cuando te ves en esa situación" así lo cuenta una Rocío ilusionada y con la clara idea de ayudar a quienes pasan por un proceso duro, como es el padecimiento de una enfermedad larga.

La gran acogida del proyecto determina el éxito de su futuro

"Hay gente que está pasando por lo mismo que nosotros y queremos ayudarles" cuenta Rocío, y parece que no solo ellos, porque en menos de un día han recibido miles de muestras de apoyo, de mensajes, de personas que desde México o Colombia les animan a extender a su país este proyecto si sigue creciendo, "estamos increíblemente agradecidos con este impacto" afirma.

"Hay muchísimas personas que quieren ayudar, desde el hospital nos corroboran que esto es necesario, estaremos eternamente agradecidos a todas las asociaciones que tiene un mérito grandísimo, que siempre van diez pasos por delante, pero necesitamos ayuda especializada, grupos de apoyo entre adolescentes, necesitan amigos y personas de confianza de su edad."

Las ganas de cambiarlo todo a mejor

"Esto nos cambió la vida como jóvenes, como pareja, como todo. Y si has vivido esto tienes que ayudar", Rocío lo tiene claro, ella y Rodrigo pasaron por esto pero sacaron algo positivo y están dispuestos a contribuir a que así lo sientan quienes están sufriendo ahora lo mismo que ellos.

"No lo cambiaba por nada, solo por el dolor de Rodrigo. Esto nos cambió la vida, nos hizo ver lo que valen las cosas pequeñas, tenemos que verlo como un reto, que se supera, que hay que lucharlo y del que hemos aprendido. Vivir cada día como si fuera el último, porque no sabes lo que va a pasar, hay que vivir todos los días al pie del cañón".

Ver esta publicación en Instagram Zipy y Zape por tierras gallegas 🤜🤛 Una publicación compartida de Rocio Talavera Mateo (@rochytm) el 28 Jun, 2019 a las 10:09 PDT

Así lo confirma una joven que con solo 19 años ha vivido una la dura experiencia de acompañar a su novio en su enfermedad y tratamiento, quien estudiaba hasta las 3 de la mañana cuando llegaba del hospital y una chica que lo único que quería era ver a Rodrigo recuperarse y que hiciera su vida normal. Rocío, se empeña en sacar conclusiones positivas de todo lo vivido.

"Rodrigo está fenomenal, súperbien, está haciendo deporte, este verano hemos hecho el Camino de Santiago...Es una persona con una fuerza y una valentía impresionante, a la que no puedo dejar de admirar. Me dijo: ya he encontrado el motivo, el porqué me ha ocurrido esto: esto es lo que tenía que hacer, lo único que queremos es ayudar a los demás."