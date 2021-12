FARMACIA I+ pone a disposición de sus clientes 500.000 test de antígenos

Desde que en marzo del 2020 diese comienzo la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, Farmacia I+ no ha parado de trabajar por conseguir abastecer a sus farmacias, y por lo tanto a los ciudadanos, de los productos necesarios para hacer frente a la enfermedad.

En este caso, y como ya hiciese meses atrás suministrando un importante número de mascarillas a las farmacias miembros del Grupo, Farmacia I+ ha puesto a disposición de sus clientes, un total de 500.000 tests de antígenos.

“Es un momento complicado. Todos queremos gozar de cierta tranquilidad para poder reunirnos con nuestras familias, por eso no hemos escatimado en esfuerzos para conseguir que nuestras farmacias fuesen capaces de abastecer a sus clientes”, indica Joaquín Campos, CEO de Farmacia I+. “Estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho hasta el momento.

Aún quedan días de Fiestas y, para Fin de Año, nuestras farmacias también van a disponer de un importante número de tests para que los clientes puedan salir de dudas y no correr ningún riesgo. Cualquier protección es poca en estos momentos”, puntualiza.En los últimos días, los clientes se han encontrado con problemas de desabastecimiento en las farmacias cuando han ido a por tests de antígenos. En Farmacia I+ se ha intentado que este desabastecimiento no haya sido prolongado en el tiempo y que los clientes hayan podido finalmente conseguir estos tests de antígenos. A este abastecimiento de tests, se une, obviamente, el correspondiente a mascarillas de adultos e infantiles; geles hidroalcohólicos, etc.

“Intuíamos que los tests iban a ser muy demandados en estas fechas”, explica Joaquín. Por eso, “hemos trabajado con previsión suficiente como para conseguir abastecer a nuestras farmacias. Hemos vuelto a poner en marcha nuestra maquinaria y hemos centrado nuestros esfuerzos en aquellos que sabíamos que para las farmacias, y para los ciudadanos, iba a ser importante en estos momentos”, indica el CEO de Farmacia I+.