Sin bajar la guardia ante el Covid-19

Los días 6 y 7 de marzo, Sevilla se ha convertido en el epicentro de la vacunología con la celebración del I International Immunization Summit. Este encuentro ha reunido a alrededor de 200 profesionales sanitarios, entre ellos médicos de familia, pediatras, preventivistas, epidemiólogos, farmacéuticos, enfermeros, técnicos de salud pública e investigadores, con el objetivo de abordar la prevención de enfermedades inmunoprevenibles. El evento ha contado con el respaldo de tres sociedades científicas especializadas en inmunización (AEV, ANENVAC y SEMPGS) y ha sido apoyado por la empresa HIPRA, única compañía española dedicada a la investigación, desarrollo y fabricación de vacunas veterinarias y humanas.

El evento acogió una mesa sobre Covid-19, moderada por el director emérito y consejero científico del Centro Nacional de Gripe de Valladolid, Raúl Ortiz de Lejarazu. “Afortunadamente, ahora no es un problema importante para la población general, pero sí lo es para las personas inmunodeprimidas y los mayores de 70 años. No solo sigue siendo relevante en términos de mortalidad, sino que, según una publicación reciente en JAMA (Journal of the American Medical Association), el porcentaje de muertes entre los diagnosticados por COVID-19 sigue siendo mayor que el de la gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), que son los otros dos grandes virus respiratorios. Es decir, si no tienes patologías de riesgo, puede que no te preocupe, pero a mí sí me preocupa, porque tengo 75 años; y por eso me he vacunado este año”, explica el experto.

Es clave contar con plataformas suficientes para desarrollar vacunas

Respecto a riesgos futuros, el experto aclara que “según los criterios de la OMS, es clave identificar el problema cuanto antes y contar con plataformas suficientes para desarrollar vacunas con rapidez. En este sentido, España está en una posición ventajosa por primera vez. La compañía Hipra ha desarrollado una vacuna contra el Covid-19, lo que nos sitúa en el grupo de países capaces de producir sus propias vacunas. Aunque no todas las vacunas son iguales, tener el conocimiento y la infraestructura para fabricarlas nos da una gran ventaja en caso de futuras pandemias”.

En esta sesión, el Dr. Daniel Ocaña, miembro del Comité de Expertos en Vacunas de Andalucía, afirma que “hemos pasado de un exceso de información sobre Covid-19 a una casi total ausencia de información. Se nos olvida que sigue siendo una de las principales causas de mortalidad”.

Asimismo, Ocaña subraya que “ahora estamos viendo las consecuencias a largo plazo de la enfermedad. Es decir, hemos superado la fase aguda, pero ahora empezamos a ver el iceberg de los efectos persistentes”. “Muchas personas han pasado la infección, muchas más de una vez, y eso está generando secuelas a nivel cardiovascular, metabólico y autoinmune”, añade. El experto destacó la gran carga asistencial que sigue suponiendo el Covid-19 y analizó los perfiles clínicos de los pacientes más afectados.

Por su parte, Toni Trilla, jefe del servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona, señaló que los grupos de riesgo siguen siendo los habituales: personas mayores de 60 años —y cuanto más edad, mayor riesgo—, personas con enfermedades graves de base, pacientes oncológicos en tratamiento, personas inmunodeprimidas por trasplantes u otras condiciones, y también mujeres embarazadas. A grandes rasgos, este grupo podría representar entre un 20 y un 25% de la población.

Desde el punto de vista epidemiológico, Trilla explica que “aunque es más probable que haya picos en invierno, por distintas razones, este año no ha sucedido de manera significativa. De momento, estamos en una fase de transición”. “Podemos decir que la Covid-19 se está volviendo endémica, lo que significa que el volumen de casos se mantiene más o menos estable y no esperamos grandes olas. Aun así, todavía no sabemos con certeza cuánto tiempo tardará en estabilizarse completamente”, añade.

Por su parte, la Dra. Carmen Román (Epidemiología, Castilla-La Mancha) alertó sobre la aparición de nuevas variantes, como JN1, XEC y LP 8.1, que actualmente son predominantes. Además, se abordó la preocupación por las bajas coberturas vacunales de gripe y Covid-19, con un debate en el que participaron expertas en vacunación de Euskadi, Cataluña, Aragón y Andalucía. Los expertos coincidieron en que la formación de los profesionales sanitarios es clave para mejorar la aceptación y cobertura vacunal.